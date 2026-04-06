هر تعرضی به اهداف غیرنظامی با پاسخ مضاعف ایران مواجه خواهد شد

در ادامه شکست بسیار سنگین ارتش متجاوز آمریکا در بامداد امروز، در جنوب اصفهان، و به‌دنبال حمله دشمنان به پل B1 کرج و صنایع پتروشیمی ماهشهر، علاوه‌بر عملیات نیروهای مسلح علیه اهداف خاص نظامی، عملیات تلافی‌جویانه‌ای در پاسخ به این تجاوزات آشکار در موج ۹۶ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مقدس یا رقیه(س) در دستور کار قرار گرفت.

طی عملیات مشترک نیروهای دریایی و هوافضای سپاه، تا صبح امروز، مرحله اول پاسخ به این اقدامات، با به آتش‌کشیدن اهداف صهیونی و آمریکایی در سرتاسر منطقه، به شرح زیر اقدام شد:

۱. حمله به پالایشگاه تأمین‌کننده سوخت جنگنده‌های رژیم صهیونی، که منجر به تخریب بخش‌های اصلی آن گردید.

۲. حمله به تأسیسات گازی اِکسان‌مُوبیل و شِوْرون آمریکایی مستقر در حبشان امارات

۳. حمله موشکی، به پتروشیمی آمریکاییِ تولیدکننده مواد سوختی نیروهای مسلح آمریکا، و محصولات نظامی رژیم صهیونیستی مستقر در اَلرُّوِیس امارات، و آتش‌سوزی گسترده در آن.

۴. حمله سنگین پهپادی، به پتروشیمی آمریکایی سیتره بحرین، که منجر به آتش‌سوزی گسترده و انهدام بخش‌های مهم این صنعت شد، که در تولید مشتقات نفتی مورد نیاز ارتش آمریکا، نقش مهمی دارد.

۵. حمله به تأسیسات آمریکایی پتروشیمی شعیبه کویت، که منجر به آتش‌سوزی بسیار وسیع، و توقف کامل این مجموعه همکار نیروهای مسلح آمریکا گردید.

دریادلان نیروی دریایی سپاه، در موج ۹۷ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک یا قاسم ابن الحسن(ع)، چندین هدف مهم از تروریست‌های آمریکایی-صهیونی و دارایی‌های آن‌ها را در خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن، در هم کوبید.

۱. انهدام محل تجمع فرماندهان و افسران آمریکایی در یک مکان پوششی در حوالی پایگاه دریایی "محمدالاحمد" کویت با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادهای انهدامی.

۲. شایان ذکر است طبق اخبار دقیق، طی تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع نیروهای آمریکایی در امارات، تا این لحظه ۲۵ نفر به‌طور قطعی کشته یا زخمی شدند.

۳. در ادامه این عملیات، یک شناور صهیونیستی با نام تجاری "کینگ دائو استار" در کانال بندر "جبل‌علی" امارات با موشک کروز قدیر، مورد اصابت دقیق قرار گرفت. این کشتی هم‌اکنون در حال سوختن است.

۴. طی روز گذشته تاکنون، در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز، از ورود و خروج چندین شناور، به‌دلیل نداشتن مجوز تردد ممانعت به‌عمل آمده، و شناورهای مذکور، به لنگرگاه غرب و شرق تنگه راهبردی هرمز هدایت شدند.

همچنین در ادامه این موج، منطقه صنعتی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالسبع، به تلافی شرارت‌های رژیم صهیونیستی، توسط رزمندگان غیور هوافضا سپاه، مورد اصابت قرار گرفت.

دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز، در پاسخ قاطع به جنایات دشمنان آمریکایی صهیونیستی، «صنایع پتروشیمی و مخازن نگه‌داری فرآورده‌های نفتی» در جنوب سرزمین‌های اشغالی در نزدیکی دیمونا و «انبار تجهیزات، واحدهای ارتباط ماهواره‌ای و ستاد نیروهای ارتش تروریستی آمریکا» مستقر در بوبیان کویت را، آماج حملات پهپادی قرار دادند.

انبارهای هدف‌گیری‌شده در این پایگاه، محل نگه‌داری مهمات، سامانه‌های موشکی نظیر «هایمارس» و همچنین تأسیسات ارتباطی و نظارتی نیروهای تروریست آمریکایی بوده است.

پس از حملات متعدد و آسیب‌های جدی به پایگاه عریفجان در کویت، آمریکا با ایجاد کمپ جدید در جزیره بوبیان، نسبت به استقرار واحدهای ارتباط ماهواره‌ای، شنود و مرکز کنترل برای مدیریت نبرد اقدام کرد، تا به شرارت‌های خود علیه ایران ادامه دهد، که در حملات اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران، مورد هجوم پهپادی قرار گرفت.

مدافعان آسمان کشورمان در ارتش و سپاه، تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور، در ساعات گذشته موفق به سرنگونی یک فروند پهپاد ام‌کیو۹ در آسمان اصفهان، و یک فروند پهپاد لوکاس در حوالی جزیره خارک شدند.

با احتساب این سرنگونی‌ها، تعداد پهپادهای منهدم‌شده توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، به ۱۶۳ فروند رسید.

ما از ابتدا اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیرنظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبه‌رو خواهد شد.

در صورت تکرار حمله به اهداف غیرنظامی، مراحل بعدی عملیات‌های تهاجمی و تلافی‌جویانه ما، بسیار کوبنده‌تر و گسترده‌تر اجرا خواهد شد، و ضررها و خسارات آن‌ها در اصرار بر این رویکرد، چند برابر خواهد بود.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم