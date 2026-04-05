تاکید بر عزم و اراده راسخ مردم و نیروهای مسلح برای دفاع مقتدرانه از منافع و امنیت ملی ایران

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند یکشنبه‌شب در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جنایات شنیع متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی علیه مردم ایران و حمله به زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی ایران و نیز تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران و همچنین تداوم لفاظی‌های مقامات آمریکایی در تهدید آشکار حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، مسئولیت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای مقابله با قانون‌شکنی و عادی‌سازی جنایات جنگی را یادآور شد.

عراقچی با تاکید بر عزم و اراده راسخ مردم و نیروهای مسلح کشورمان برای دفاع مقتدرانه از منافع و امنیت ملی ایران، نسبت به گسترش پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ثبات و امنیت منطقه و جهان هشدار داد.

وزیر امور خارجه هند با اشاره به اهمیت تلاش برای بازگرداندن ثبات و امنیت به منطقه، بر حمایت کشورش از تلاش‌های جاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ تاکید کرد.

