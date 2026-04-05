بیآبرویی رئیسجمهور آمریکا، با لفاظی، جنگرسانهای و عملیات روانی قابلترمیم نخواهد بود
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: هواگردهای آمریکا با آتش پدافند ایران سرنگون شدند و آمریکایی ها نظامیانشان را بمباران کردند.
به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا فَتَحۡنَا لَکَ فَتۡحٗا مُّبِینٗا
بهدنبال تلاشهای مذبوحانه ارتش تروریستی آمریکا، بهمنظور عملیات امداد و نجات خلبان جنگنده ساقطشده خود، تعدادی از هواگردهای دشمن، در بامداد ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ وارد کشور عزیزمان ایران شدند، که با یاری و نصرت الهی، با هوشیاری و آمادگی رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح، با بهرهگیری از جنگ الکترونیک، سامانههای نوین پدافند هوایی، اجرای طرح دفاع موزائیکی زمینی و ایجاد حصار نظامی و امنیتی، تعدادی از این هواگردها شامل ۲ فروند هواپیمای ترابری نظامی سییکصدوسی و ۲ فروند بالگرد بلکهاوک، مورد اصابت قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری در یکی از مناطق جنوب اصفهان شدند.
پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون، بهمنظور جلوگیری از بیآبرویی ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و هیمنه پوشالی ارتش خود، مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقطشده، تجهیزات و فرماندهان و سربازان خود شدند.
رئیس جمهور نادان و گرفتار در باتلاق جنگ و تجاوزی که آغازگر آن بود، و ژنرالهای بیهنر و بزدل ارتش تروریستی و شکستخورده آمریکا، بهخوبی دریافتند که هرگونه تجاوز و عملیات زمینی، و نفوذ در هر نقطه از ایران سربلند و دشمنشکن، با قدرت جنود الهی و مُشت پولادین رزمندگان در نیروهای مسلح، بسیج قهرمان و ملت شجاع و دلاور این مرز و بوم، با شکست قاطع و مفتضحانه روبهرو خواهد شد.
بیآبرویی رئیسجمهور گرفتار و ارتش شکستخورده آمریکا، با لفاظی، جنگرسانهای و عملیات روانی قابلترمیم نخواهد بود.
شکی نیست که همه این پیروزیها و دستاوردهای ایران پرافتخار، در سایه عنایت خاصه و الطاف ویژه خداوند متعال بوده، و یقین داریم که وعده الهی، در پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل، محقق خواهد شد.
و من نصر الا من الله العزیز الحکیم