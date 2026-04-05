پیگیری کمیسیون آموزش مجلس برای محکومیت بینالمللی حمله به مدرسه میناب
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد موضوع جلب حمایت جامعه بینالمللی، اجلاس بینالمجالس کشورهای اسلامی و عربی و سایر کشورها برای محکومیت حمله به مدرسه میناب پیگیری شود.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد در توضیح جلسه امروز (۱۶ فروردینماه) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز اولین جلسه کمیسیون آموزش در سال ۱۴۰۵ برگزار شد؛ در ابتدای این نشست، اعضای کمیسیون ضمن تسلیت شهادت جمعی از دانشآموزان از جمله دانشآموزان مدرسه دخترانه میناب، معلمان، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاهها، حمله دشمن آمریکایی به زیرساختهای آموزشی کشور را به شدت محکوم کردند.
وی افزود: در این جلسه، حمله به مراکز آموزشوپرورش، دانشگاهها، پژوهشکدهها و پژوهشگاهها مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون بر پیگیری این موضوع در مجامع بینالمللی تأکید کردند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به بررسی حادثه شهادت دانشآموزان مدرسه میناب اشاره و اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد با همکاری کمیته آموزش و پرورش کمیسیون و همراهی جراره نماینده بندرعباس، سفری از سوی اعضای کمیسیون به میناب انجام شود تا ضمن بازدید میدانی از مدرسه با خانوادههای شهدا دیدار کرده و آخرین وضعیت این حادثه بررسی و ارزیابی شود.
عظیمیراد همچنین گفت: مقرر شد نامهای از سوی کمیسیون در محکومیت حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی صهیونیستی تتظیم شود؛ در این نامه ضمن محکومیت حمله به کشور و شهادت فرهنگیان، معلمان، دانشآموزان و دانشجویان، موضوع جلب حمایت جامعه بینالمللی، اجلاس بینالمجالس کشورهای اسلامی و عربی و سایر کشورها برای محکومیت این اقدام مطرح خواهد شد. همچنین درخواست پرداخت غرامت برای بازسازی زیرساختهای آموزش، تحقیقات و فناوری و بازگشت مراکز آموزشی به شرایط عادی مورد تأکید قرار میگیرد.
وی موضوع پرداخت حقوق اعضای هیات علمی را از دیگر محورهای این جلسه بیان کرد و گفت: کمیسیون آموزش در سال ۱۴۰۴ با هدف جلوگیری از مهاجرت اساتید و نخبگان دانشگاهی، افزایش حقوق اعضای هیات علمی را پیگیری کرد که با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همراهی رئیسجمهور، این موضوع در اواخر سال گذشته اجرایی شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد شد موضوع افزایش حقوق کارکنان دانشگاهها نیز در دستور کار کمیسیون قرار گیرد تا وزارت علوم تدابیر لازم برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاهی را ارائه کند. کمیسیون این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد.
وی پیگیری وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش را از دیگر محورهای جلسه برشمرد و گفت: کمیسیون آموزش در سال گذشته با هماهنگی دستگاههای مربوطه، موضوع صدور مجوزهای استخدامی و تخصیص کدهای استخدامی این نیروها را دنبال کرد. مقرر شد این موضوع در دستور کار نظارتی کمیسیون قرار گیرد تا روند اجرای آن از سوی وزارت آموزشوپرورش با جدیت پیگیری شود.
عظیمیراد با اشاره به بررسی مسئله دانشجویان بینالملل دانشگاه پیام نور، گفت: ساماندهی معلمان غیررسمی و تبدیل وضعیت نیروهای نهضت سوادآموزی با توجه به مصوبه جدید جذب ۱۰ هزار نفر، از دیگر موضوعات مورد تأکید اعضای کمیسیون بود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف نحوه تأثیر معدل، وضعیت پایه یازدهم، آزمونهای نهایی و کنکور با توجه به شرایط خاص کشور نیز از دیگر محورهای مطرحشده در نشست امروز بود که مقرر شد کمیسیون آموزش با جدیت بیشتری این موضوعات را دنبال کند. همچنین جلسات کمیسیون ادامه خواهد داشت تا مسائل حوزه آموزش، پژوهش و فناوری بهطور مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.