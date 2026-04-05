وی در ادامه با اشاره به جزئیات گزارش های ارائه شده در نشست امروز این کمیسیون اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه شده وزیر صمت وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده را تشریح کرده است، همچنین موضوع پیش بینی بسته های حمایتی برای احیای واحدهای کوچک یا بزرگی که در جنگ آسیب دیده اند، مطرح شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: این نقد از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد که بسته حمایتی دولت در زمان جنگ ۱۲ روزه خیلی کارآمد نبوده و باید در شرایط کنونی نقص های آن رفع و سپس عملیاتی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه وزیر صمت از همکاری خوب اصناف در این ایام نیز تشکر کرده است افزود: ضمن اینکه به این مهم اشاره شده است که بازرسی‌ها از وضعیت بازار نسبت به قبل سه برابر افزایش یافته است، همچنین قرارگاهی را برای پایش وضعیت بازار ایجاد کرده اند که مشکلات موجود، به آن منتقل ‌و بلافاصله نسبت به رفع آنها اقدام می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه وزیر جهادکشاورزی نیز در مورد نحوه تامین اقلام ضروری و مایحتاج مردم گزارشی ارائه داده است تصریح کرد: این نشان می دهد از وضعیت مطلوبی برخوردار است و امیدواریم با توجه به برنامه هایی که برای آینده دارند به هیچ وجه مشکلی در تامین معیشت مردم ایجاد نشود.

رستمی با بیان اینکه وزیر نفت هم در این نشست موضوعاتی را در رابطه با وضعیت پتروشیمی ها و پالایشگاه های آسیب دیده ارائه کرده است گفت: وزیر نفت تاکید کردند که نیاز است مشکلاتی که در این حوزه ایجاد شده است به تدریج برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه اعضای کمیسیون نیز در این نشست پیشنهاد دادند که بازدیدی از کارخانه‌های آسیب دیده صورت گیرد افزود: در تلاش هستیم تا بتوانیم برای بازسازی و کمک به آنها راهکارهایی ارائه دهیم و از بودجه‌های در اختیار دولت که قرار بود برای رونق تولید هزینه شود جهت رفع مشکل این واحدها استفاده شود.