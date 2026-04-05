انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در خارک

ساعتی قبل یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، توسط سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش در خارک، ساقط شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش، در نزدیکی خارک، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. 

با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۶۳ فروند رسید.

 

