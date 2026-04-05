انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در خارک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش، در نزدیکی خارک، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۶۳ فروند رسید.

