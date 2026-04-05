در جلسهای با حضور نیکزاد انجام شد
بررسی طرحهایی درباره اعمال حکمرانی بر تنگه هرمز
امروز و در جلسهای با حضور نایب رئیس مجلس، طرحهای مربوط به مدیریت و اعمال حکمرانی بر تنگه راهبری هرمز بررسی شد.
به گزارش ایلنا، تعدادی از نمایندگان مجلس طرحهای حقوقی برای اعمال حکمرانی بر تنگه هرمز و مدیریت این آبراهه راهبردی توسط جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند؛ صبح امروز (یکشنبه ۱۶ فروردین) این طرحها با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، جمعی از طراحان، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و معاون حقوقی مجلس بررسی شد.
در این جلسه ابعاد مختلف حقوقی، محیط زیستی، امنیتی و اقتصادی تنگه هرمز و زمینههای حقوقی برای اعمال مدیریت و حکمرانی بر این تنگه راهبردی مشابه سایر آبراههها در نقاط مختلف جهان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد کمیتهای با حضور طراحان و کمیسیونهای تخصصی مرتبط مجلس تشکیل شده و در اسرع وقت طرحها و متنهای ارائه شده بررسی شود تا در نهایت یک طرح جامع حقوقی برای اعمال حکمرانی بر تنگه هرمز تدوین شده و در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.