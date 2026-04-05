وی با اشاره به پیام ترامپ مبنی بر اینکه «سه‌شنبه، روز نیروگاه و روز پل خواهد بود. همه در یک جا جمع شده‌اند، هیچ چیز دیگری مانند آن نخواهد بود!!!» نوشت: اگر وجدان سازمان ملل متحد بیدار بود، در برابر تهدید آشکار و بی‌شرمانه رئیس جمهور جنگ‌طلب ایالات متحده برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی سکوت نمی‌کرد. ترامپ به دنبال کشاندن منطقه به یک جنگ بی‌پایان است.

نمایندگی ایران تصریح کرد: این تحریک مستقیم و علنی برای ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان و مدرک روشنی از قصد ارتکاب جنایت جنگی است. جامعه بین‌المللی و همه کشورها تعهدات قانونی برای جلوگیری از چنین اقدامات فجیع جنایات جنگی دارند. آنها باید همین حالا اقدام کنند. فردا خیلی دیر است.