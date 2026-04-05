واکنش ایران به تهدید امروز ترامپ علیه نیروگاهها و پلها
نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در واکشن به تهدید رئیس جمهور آمریکا برای حمله به زیرساختهای ایران از جمله پل ها و نیروگاه ها اعلام کرد: ترامپ به دنبال کشاندن منطقه به یک جنگ بیپایان است.
به گزارش ایلنا، نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در پیامی که در شبکه مجازی ایکس منتشر شد نوشت: رئیس جمهور ایالات متحده آشکارا یک بار دیگر تهدید به نابودی زیرساختهای ضروری برای بقای غیرنظامیان در ایران میکند.
وی با اشاره به پیام ترامپ مبنی بر اینکه «سهشنبه، روز نیروگاه و روز پل خواهد بود. همه در یک جا جمع شدهاند، هیچ چیز دیگری مانند آن نخواهد بود!!!» نوشت: اگر وجدان سازمان ملل متحد بیدار بود، در برابر تهدید آشکار و بیشرمانه رئیس جمهور جنگطلب ایالات متحده برای هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی سکوت نمیکرد. ترامپ به دنبال کشاندن منطقه به یک جنگ بیپایان است.
نمایندگی ایران تصریح کرد: این تحریک مستقیم و علنی برای ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان و مدرک روشنی از قصد ارتکاب جنایت جنگی است. جامعه بینالمللی و همه کشورها تعهدات قانونی برای جلوگیری از چنین اقدامات فجیع جنایات جنگی دارند. آنها باید همین حالا اقدام کنند. فردا خیلی دیر است.