مجلس ۱۶ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۷:۱۱

درخواست قالیباف از مسیحیان سراسر جهان

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت آوانس سیمونیان، نخستین شهید ایرانی مسیحی جنگ تحمیلی سوم، خطاب به مسیحیان سراسر جهان گفت: در این عید پاک از شما می‌خواهم تا برای آرامش روح آن شهید دعا کنید؛ روح نجیب او در آغوش پرمهر عیسی مسیح، در آرامش ابدی است.