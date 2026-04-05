خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست قالیباف از مسیحیان سراسر جهان

درخواست قالیباف از مسیحیان سراسر جهان
کد خبر : 1769743
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت آوانس سیمونیان، نخستین شهید ایرانی مسیحی جنگ تحمیلی سوم، خطاب به مسیحیان سراسر جهان گفت: در این عید پاک از شما می‌خواهم تا برای آرامش روح آن شهید دعا کنید؛ روح نجیب او در آغوش پرمهر عیسی مسیح، در آرامش ابدی است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از مراسم خاکسپاری شهید آوانس سیمونیان، نخستین شهید ایرانی مسیحی جنگ تحمیلی سوم، نوشت: «هفته گذشته مراسم خاکسپاری باشکوه شهید آوانس سیمونیان، نخستین شهید ایرانی مسیحی جنگ تحمیلی سوم در کلیسای مریم مقدس شهر جلفا برگزار شد.

او یک هفته پیش در بمباران وحشیانه مناطق غیرنظامی در اصفهان که توسط جنایتکاران اسرائیلی انجام شد، به شهادت رسید. در این عید پاک از شما می‌خواهم تا برای آرامش روح آن شهید دعا کنید؛ روح نجیب او در آغوش پرمهر عیسی مسیح، در آرامش ابدی بیاساید. فداکاری او نمادی است از وحدت همه ایرانیان در دفاع از سرزمین مادری.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار