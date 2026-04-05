درخواست قالیباف از مسیحیان سراسر جهان
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت آوانس سیمونیان، نخستین شهید ایرانی مسیحی جنگ تحمیلی سوم، خطاب به مسیحیان سراسر جهان گفت: در این عید پاک از شما میخواهم تا برای آرامش روح آن شهید دعا کنید؛ روح نجیب او در آغوش پرمهر عیسی مسیح، در آرامش ابدی است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از مراسم خاکسپاری شهید آوانس سیمونیان، نخستین شهید ایرانی مسیحی جنگ تحمیلی سوم، نوشت: «هفته گذشته مراسم خاکسپاری باشکوه شهید آوانس سیمونیان، نخستین شهید ایرانی مسیحی جنگ تحمیلی سوم در کلیسای مریم مقدس شهر جلفا برگزار شد.
او یک هفته پیش در بمباران وحشیانه مناطق غیرنظامی در اصفهان که توسط جنایتکاران اسرائیلی انجام شد، به شهادت رسید. در این عید پاک از شما میخواهم تا برای آرامش روح آن شهید دعا کنید؛ روح نجیب او در آغوش پرمهر عیسی مسیح، در آرامش ابدی بیاساید. فداکاری او نمادی است از وحدت همه ایرانیان در دفاع از سرزمین مادری.»