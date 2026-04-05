مراسم تشییع و تدفین سردار شهید فتحعلی زاده برگزار شد

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر شهید محمدعلی فتحعلی زاده جانشین معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده یگان فاتحین این نیرو ظهر یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با حضور خانواده شهدا و جمعی از مردم تهران در بهشت زهرا (س) برگزار شد.