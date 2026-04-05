مراسم تشییع و تدفین سردار شهید فتحعلی زاده برگزار شد
پیکر سردار شهید محمدعلی فتحعلی زاده پس از تشییع در قطعه شهدای بهشت زهرا(س) تهران به خاک سپرده شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر شهید محمدعلی فتحعلی زاده جانشین معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده یگان فاتحین این نیرو ظهر یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با حضور خانواده شهدا و جمعی از مردم تهران در بهشت زهرا (س) برگزار شد.
پیکر شهید فتحعلی زاده پس از تشییع از مقابل سالن دعای ندبه بهشت زهرا (س) در قطعه ۲۴ به خاک سپرده شد.
شهید فتحعلی زاده طی روزهای گذشته در جریان جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ رمضان به شهادت رسید.