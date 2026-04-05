خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم تشییع و تدفین سردار شهید فتحعلی زاده برگزار شد

کد خبر : 1769742
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر سردار شهید محمدعلی فتحعلی زاده پس از تشییع در قطعه شهدای بهشت زهرا(س) تهران به خاک سپرده شد.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر شهید محمدعلی فتحعلی زاده جانشین معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده یگان فاتحین این نیرو ظهر یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با حضور خانواده شهدا و جمعی از مردم تهران در بهشت زهرا (س) برگزار شد.

پیکر شهید فتحعلی زاده پس از تشییع از مقابل سالن دعای ندبه بهشت زهرا (س) در قطعه ۲۴ به خاک سپرده شد.

شهید فتحعلی زاده طی روزهای گذشته در جریان جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ رمضان به شهادت رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار