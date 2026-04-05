پورمحمدی:
تنها گزینه مقاومت و ضربه کوبنده به دشمن است
وزیر کشور پیشین با تاکید بر ضرورت مراقبت از وحدت، اظهار کرد: تنها گزینه از منظر راهبردی، تاکتیکی، عملیاتی و روانی، مقاومت و وارد آوردن ضربهای کوبنده به دشمنان است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر آنکه به ایران عشق میورزد، به اسلام باور دارد و به انقلاب وفادار است، تنها گزینه از منظر راهبردی، تاکتیکی، عملیاتی و روانی، مقاومت و وارد آوردن ضربهای کوبنده به دشمنان است. باید از وحدت مراقبت کنیم.»