انهدام یک فروند پهپاد «هرمس ۹۰۰» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در اصفهان
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «هرمس ۹۰۰» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه عمومی اصفهان، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۶۲ فروند رسید.