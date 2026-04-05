طباطبایی:
تنگه هرمز فقط با جبران همه خسارت های جنگ باز خواهد شد
کد خبر : 1769728
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور بیان کرد: تنگه هرمز زمانی باز خواهد شد که با رژیم حقوقی جدید از محل بخشی از عایدی عوارض عبور و مرور همه خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی جبران شود.
به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در ایکس در واکنش به اظهارات اخیر بی ادبانه ترامپ علیه مردم ایران نوشت: از شدت استیصال و عصبانیت به فحاشی و یاوهگویی افتاده است؛ حرامزاده احمق با دیوانگی پایهگذار یک جنگ تمام عیار در منطقه شده و هنوز رجز میخواند.
طباطبایی بیان کرد: تنگه هرمز زمانی باز خواهد شد که با رژیم حقوقی جدید از محل بخشی از عایدی عوارض عبور و مرور آن همه خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی جبران شود.