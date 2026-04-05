حقوقی قضایی ۱۶ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۳:۳۰

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران:

ارسال فیلم، تصاویر و... به شبکه های فارسی معاند بر خلاف امنیت ملی بوده و جرم است

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان هشدار داد: ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکه ها، انسان رسانه ها، صفحات مجازی و شبکه های فارسی معاند، به نفع کشورهای متخاصم بر خلاف امنیت ملی بوده و جرم است.