۳۶۷ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا در شهرستان تهران تأیید صلاحیت شدند
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با اعلام پایان روند بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در شهرستان تهران اظهار داشت: در مجموع ۴۵۱ نفر برای حضور در این انتخابات اعلام آمادگی کرده بودند که پس از بررسیهای انجامشده در هیأتهای نظارت بخش، صلاحیت ۳۶۷ نفر از آنان تأیید شد.
وی با اشاره به انصراف برخی داوطلبان افزود: در جریان بررسیها، ۴ نفر از ادامه حضور در انتخابات انصراف دادند و همچنین صلاحیت ۷۷ نفر در بررسیهای انجامشده مورد تأیید هیأتهای نظارت بخش قرار نگرفت.
فرماندار تهران ادامه داد: افرادی که صلاحیت آنان در هیأتهای نظارت بخش تأیید نشده است، از روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارند اعتراض خود را در هیأت نظارت شهرستان ثبت کنند.
خوشاقبال تصریح کرد: هیأت نظارت شهرستان نیز از روز ۲۱ فروردین تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارد شکایات داوطلبانی را که توسط هیأتهای نظارت بخش رد صلاحیت شدهاند بررسی کرده و نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کند.
معاون استاندار و فرماندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.