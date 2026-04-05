القاصی، تداوم فعالیت‌های قضایی و خدمت‌رسانی بدون وقفه به مردم در شرایط خاص کشور را نشان‌دهنده عزم و اراده مجموعه قضایی در صیانت از حقوق مردم و دفاع عملی از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله تحقق عدالت در جامعه دانست.

در جریان این بازدید نظارتی، رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت همراه از شعب مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌های دماوند و پردیس و همچنین شعب حقوقی، کیفری، اجرای احکام و صلح مستقر در دادگستری این شهرستان‌ها و دادگاه بخش رودهن بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات قضایی قرار گرفتند.

در ادامه این برنامه، مسئولان قضایی با حضور در بخش‌های مختلف این مراجع قضایی با تعدادی از مراجعان به صورت چهره به چهره دیدار کردند و ضمن استماع مسائل و درخواست‌های مطرح شده، دستورات قانونی لازم و ارشادات قضایی مقتضی را برای تسهیل در امور مراجعان و پیگیری موضوعات مطروحه صادر کردند.

این بازدید در چارچوب رویکرد تقویت نظارت‌های میدانی و ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم انجام شد؛ رویکردی که با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و رفع مشکلات احتمالی در روند ارائه خدمات قضایی و بنا بر تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه به صورت فوق العاده و ویژه از آغاز جنگ تحمیلی رمضان در دستور کار مدیریت قضایی استان تهران قرار گرفته و به صورت مستمر ادامه دارد.