بازدید میدانی رئیس کل دادگستری استان تهران از حوزه‌های قضایی دماوند، پردیس و رودهن

بازدید میدانی رئیس کل دادگستری استان تهران از حوزه‌های قضایی دماوند، پردیس و رودهن
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه برنامه‌های نظارت میدانی و با هدف بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات قضایی به مردم، در رأس هیأت نظارتی- قضایی از حوزه‌های قضایی دماوند، پردیس و رودهن بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵- با قدردانی از مسئولان نظارتی دستگاه قضایی از جمله یحیی جعفری معاون نظارت دادسرای انتظامی قضات کشور و نیکوکار معاون قضایی در امور نظارت و ارزشیابی قضات استان تهران که در این بازدید نظارت میدانی حضور داشتند، استمرار فعالیت‌های قضایی و ارائه خدمات به مردم در شرایط فوق‌العاده حاصل از جنگ تحمیلی را جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری مجموعه قضایی دانست و اظهار کرد: عدالت‌خواهی و تلاش برای استیفای حقوق مظلومان از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی است و امروز نیز با همت و حضور جهادی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، به‌ویژه در سطح استان تهران، این مسیر با قوت و جدیت ادامه دارد.

القاصی، تداوم فعالیت‌های قضایی و خدمت‌رسانی بدون وقفه به مردم در شرایط خاص کشور را نشان‌دهنده عزم و اراده مجموعه قضایی در صیانت از حقوق مردم و دفاع عملی از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله تحقق عدالت در جامعه دانست.

در جریان این بازدید نظارتی، رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت همراه از شعب مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌های دماوند و پردیس و همچنین شعب حقوقی، کیفری، اجرای احکام و صلح مستقر در دادگستری این شهرستان‌ها و دادگاه بخش رودهن بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات قضایی قرار گرفتند.

در ادامه این برنامه، مسئولان قضایی با حضور در بخش‌های مختلف این مراجع قضایی با تعدادی از مراجعان به صورت چهره به چهره دیدار کردند و ضمن استماع مسائل و درخواست‌های مطرح شده، دستورات قانونی لازم و ارشادات قضایی مقتضی را برای تسهیل در امور مراجعان و پیگیری موضوعات مطروحه صادر کردند.

این بازدید در چارچوب رویکرد تقویت نظارت‌های میدانی و ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم انجام شد؛ رویکردی که با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و رفع مشکلات احتمالی در روند ارائه خدمات قضایی و بنا بر تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه به صورت فوق العاده و ویژه از آغاز جنگ تحمیلی رمضان در دستور کار مدیریت قضایی استان تهران قرار گرفته و به صورت مستمر ادامه دارد.

