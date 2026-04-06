رحیمیمظفری در گفتوگو با ایلنا؛
هدف دشمن از حمله به پتروشیمیها فلج کردن اقتصاد مردم ایران است/ اقتصاد کشوری که ۵۰ سال زیر بار تحریم رشد کرده از بین رفتنی نیست
رییس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمله دشمن به صنایع پتروشیمی فجر ۱ و ۲ و بندر امام با هدف تعطیلی مجموعههای صنعتی، خط تولید و ضربه به اقتصاد مردم ایران صورت گرفته است اما آنها نمیدانند اقتصاد کشوری که ۵۰ سال زیر بار تحریم و جنگ رشد کرده، از بین رفتنی نیست.
عبدالعلی رحیمی مظفری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره جنایت جنگی امریکا و رژیم صهیونی با حمله به تاسیسات نفتی و پتروشیمی کشورمان، گفت: اقدام رژیم خبیث صهیونی و آمریکایی جنایتکار، با هدف قرار دادن منطقهویژه اقتصادی ماهشهر مصداق بارز جنایت جنگی است، چراکه در این منطقه تعدادی از کارگران و مهندسان عزیز کشورمان شهید و مجروح شدند، ضمن آنکه دشمن تقریبا واحدهای پشتیبانی و تامینکننده برای تولید محصولات پتروشیمی را مورد تجاوز قرار داده است، واحدهای مرتبط با آب، بخار، برق و هوای فشرده که برای تولید در صنایع مختلف پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرند.
رییس مرکز امور نمایندگان مجلس ادامه داد: حمله به صنایع پتروشیمی فجر ۱ و ۲ و بندر امام با هدف تعطیلی مجموعههای صنعتی، خط تولید و ضربه به اقتصاد مردم ایران صورت گرفته است، اما بهیقین آمریکا، رژیم صهیونی و کشورهایی که از خاک آنها برای حمله به این تاسیسات استفاده شده در بانک اهداف نظامی و مقابلهگر جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
این تحلیلگر حوزه انرژی افزود: ایران تا زمانی که غرامت تمام این خسارات را دریافت نکند یا معادل و بیشتر از آن خسارت وارد نکند، کوتاه نخواهد آمد.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با بیان اینکه دشمن به خوبی میداند جمهوری اسلامی ایران دارای منابع و سرمایههای متعهد و متنوعی است، مطرح کرد: با این اوصاف بهطور حتم نمیتوانند با این حملات، اقتصاد کشوری را که نزدیک به ۵۰ سال با جنگ و تحریم همراه بوده زمینگیر کنند.
رحیمی مظفری با اشاره به اینکه تاریخ ثابت کرده ما میتوانم بهزودی خرابیها را بازسازی کنیم، اظهار کرد: دشمن بداند در حالی اقتصادشان بهشدت آسیبپذیر است که در شرایط آرام، غیرجنگی و غیرتحریمی بنا شده، همچنین در منطقهای که بیشترین پتانسیل، درآمد و تمرکز آن بر اقتصاد تکبعدی نفت و انرژی است، دست به آتشبازی زده که خطرات بسیار بزرگ و جبرانناپذیری برای اقتصاد آنها و کشورهای وابسته به همراه خواهد داشت.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه دشمن آتشبازی بزرگی را آغاز کرده است، گفت: دامنه این آتش به جنگ اقتصادی کشیده و بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، لذا به کشورهای همراه با آمریکا و صهیونیسم توصیه میکنیم، هرچه سریعتر از این جنگ خانمانسوز که خانه آنها را نیز خواهد سوزاند فاصله بگیرند.
وی تصریح کرد: در هر صورت ما آمریکا را از منطقه بیرون خواهیم کرد، بنابراین کشورهای همسایه مراقب باشند بعد از فروپاشی آمریکا در منطقه، آنها میمانند با خرابیهای به بار آمده توسط جنایات آمریکا و صهیونیسم که قطعا باید تاوان اقتصادی بدهند، همچنین دیگر کشورها در سراسر جهان از این جنگ تحت تاثیر قرار گرفته و حوزه اقتصاد و انرژی جهان آسیب میبیند.
این تحلیلگر حوزه انرژی معتقد است همانطور که آمریکا نتوانسته حتی امنیت تجهیزات و پایگاههای خود را در خاورمیانه تضمین کند، نمیتواند امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم تضمین کند یا دایه دلسوزتر از مادر برای این منطقه باشد.
رییس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یادآوری اظهارات اخیر رئیس مجلس، گفت: طبق گفته آقای قالیباف؛ ایران آمادگی دارد با قراردادها و تفاهمنامههای چندجانبه و با کمک کشورهای همسایه فضای نابسامان امنیت خاورمیانه را از دست استکبار جهانی خارج کند و خود ما امنیت منطقه را در دست بگیریم.