به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ولایتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اتاق واحد فرماندهی جبهه مقاومت، باب‌المندب را همچون هرمز می‌داند و کاخ سفید اگر خیال تکرار اشتباهات احمقانه‌اش را داشته باشد، خیلی زود خواهد فهمید که جریان انرژی و تجارت جهانی تنها با یک اشاره مختل می‌شود.

آمریکا که تاریخ را از ایران آموخته، هنوز نتوانسته جغرافیای قدرت را یاد بگیرد.

