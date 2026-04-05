مخبر:
خدای طبس زنده است
مشاور مقام معظم رهبری گفت:مهر شکستن ابر قدرتی آمریکا در تاریخ به نام ترامپ ثبت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
خدای طبس زنده است.
بلاخره پنبه همینه پوشالی آمریکا زده شد.
شکستها صرفا ناشی از تجهیزات و نیروهای نظامی شکستها صرفا ناشی از تجهیزات و نیروهای نظامی آمریکا نیست.
قدرت ناشی از شجاعت علوی رزمندگان اسلام و نبودن عقل و تدبیر در فرماندهی دشمن برگ برنده ماست.
مهر شکستن ابر قدرتی آمریکا در تاریخ به نام ترامپ ثبت خواهد شد.