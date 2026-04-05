هیات مرکزی و ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات شوراها در زمان مقرر آمادگی کامل دارند

به گزارش ایلنا، محمد صالح جوکار در تشریح سی و ششمین نشست اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: در این نشست پرونده‌های ارجاع شده از هیات‌های عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ادامه داد: هیات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور در زمان مقرر آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان روستاها و بخش‌ها به وزارت کشور و اطلاع‌رسانی به داوطلبان در این خصوص بیان کرد: داوطلبان رد صلاحیت شده به مدت ۴ روز می‌توانند اعتراض خود را در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور یا در شهرستان‌های محل سکونت خود ثبت کنند و پس از آن هیات‌های نظارت شهرستان یک هفته فرصت دارند تا نظر خود را درباره صلاحیت این داوطلبان اعلام کنند.

جوکار اضافه کرد: نظر هیات‌های نظارت شهرستانی درباره داوطلبان رد صلاحیت شده روستاها و بخش‌ها قطعی و نهایی خواهد بود.

به کزارش خانه ملت؛ هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/