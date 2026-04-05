بازدید میدانی دادستان تهران از روند تامین و توزیع کالاهای اساسی در تهران
دادستان تهران با حضور در یکی از فروشگاههای زنجیرهای، بر روند تأمین و توزیع مایحتاج عمومی مردم نظارت کرد و و بر تداوم نظارت دستگاه قضایی بر روند عرضه مایحتاج عمومی مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران پیش از ظهر امروز، یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، به همراه هیئتی از مسئولان دستگاههای اجرایی، در راستای نظارت بر بازار و بررسی تأمین کالاهای اساسی، از یکی از فروشگاههای زنجیرهای بازدید کرد.
صالحی در حاشیه این بازدید با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف اجرایی، از جمله دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران، اظهار داشت: دربازدید صورتگرفته، هیچگونه کمبود یا کاستی در تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشد و اقلام مورد نیاز مردم بهطور کامل در دسترس است.
دادستان تهران همچنین در جریان این بازدید با شهروندان و مراجعهکنندگان به فروشگاه گفتوگو کرد
وی افزود: هم وفور کالا در بازار وجود دارد و هم قیمتها در مقایسه با گذشته و پیش از شرایط جنگی، تغییر محسوسی نداشته است. این موضوع نشاندهنده ثبات نسبی در بازار و تلاش دستگاههای مسئول برای مدیریت شرایط فعلی است.
دادستان تهران با اشاره به مأموریت ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه برای نظارت بر روند تأمین و توزیع مایحتاج عمومی مردم، تصریح کرد: امروز نیز در همین راستا و بهصورت میدانی، همراه با همکاران و مسئولان اجرایی در محل حضور یافتیم تا از نزدیک بر روند عرضه کالاها نظارت داشته باشیم.
دادستان تهران در ادامه با تأکید بر وفور ذخایر کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: خوشبختانه انبارها مملو از کالا بوده و هیچگونه کمبودی وجود ندارد. امید است این روند پایدار ادامه یابد. در شرایطی که مردم در صحنه حضور دارند، وظیفه داریم در کنار انها باشیم و با تأمین و نظارت بر توزیع مناسب کالاها، از بروز هرگونه مشکل جلوگیری کنیم.
وی در پایان با اشاره به حضور مستمر دستگاههای اجرایی و نظارتی تأکید کرد: تمامی مسئولان در میدان حضور دارند و دستگاه قضایی نیز به عنوان مدعیالعموم، نظارت دقیق بر بازار را در دستور کار دارد تا در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا تخلف، اقدامات لازم بهسرعت انجام شود. خوشبختانه در حال حاضر، وضعیت تأمین و عرضه کالاها مطلوب و قابل قبول است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در جریان این بازید با تشریح رویکردهای سهگانه این سازمان در حوزه تأمین و توزیع کالا، از آمادگی کامل برای رسیدگی به گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی خبر داد و بر همراهی مردم و تولیدکنندگان در مدیریت بازار تأکید کرد.