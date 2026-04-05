انهدام دو C ۱۳۰ و دو بلک هاوک؛ رئیس جمهور آمریکا با دستپاچگی تلاش دارد از معرکه شکست فرار کند

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) بدین شرح است:

بسم‌الله القاصم الجبارین

عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات‌ فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان طرح ریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید.

پیرو اطلاعات قبلی در بررسی های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید دو فروند هواپیمای نظامی ترابری C130 دو فروند بالگرد بلک هاوک ارتش آمریکا، با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر، منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد.

بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروی مسلط و برتر محسوب نمی‌شود.

به دنبال این عملیات غرور آفرین و پیروز مندانه، رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دست پاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد از معرکه شکست فرار کند و همچون گذشته به یاوه‌گویی‌ها و فرافکنی های خود ادامه می دهد، هرچند واقعیت میدان خود گویای دست برتر نیروهای مسلح مقتدر جمهور اسلامی ایران می باشد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم