تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر اطلاعرسانی به اصحاب دعوا برای ارسال لایحه الکترونیک و جلوگیری از تجدید اوقات رسیدگی
به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه دیدار نوروزی و بازدید از برخی واحدهای ستادی، پشتیبانی و خدمت رسان دادگستری استان تهران حضور مدیران در شرایط حساس کنونی در کنار همکاران قضایی و اداری را موجب پویایی و تسهیل در فعالیتها و ارائه خدمات قضایی به مراجعین عنوان کرد.
القاصی با اشاره به اهمیت رسیدگی به پروندههای قضایی و در عین حال تسهیل در امور مردم در پی شرایط حساس موجود در کشور گفت: با هدف جلوگیری از تجدید اوقات رسیدگی و تسهیل در فرآیند دادرسی، طی مکاتبهای از رؤسا و سرپرستان مجتمعها و واحدهای قضایی استان، خواسته شده تا با اطلاعرسانی دقیق به طرفین دعوا و استفاده از ظرفیت ارائه لوایح دفاعیه در سامانه خدمات الکترونیک قضایی از ایجاد وقفه در رسیدگیها و احقاق حقوق مردم جلوگیری شود.
القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این ابلاغیه تصریح کرد: در راستای شرایط خاص کشور و لزوم جلوگیری از ایجاد وقفه در روند رسیدگی به پروندهها، ضروری است که تمامی پروندههای دارای وقت رسیدگی از طریق سامانههای الکترونیک مورد اقدام لازم قرار گرفته و اطلاعرسانیهای مرتبط به طرفین دعوا انجام شود.
وی افزود: امکان ارسال لایحه دفاعیه از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی فراهم شده است و لازم است اصحاب دعوا از این ظرفیت برای طرح دفاعیات خود استفاده کنند.
همچنین تصریح گردیده که در صورت ارسال لایحه دفاعیه، حضور فیزیکی در جلسه رسیدگی الزامی نخواهد بود و تصمیم مقتضی توسط مرجع قضایی اتخاذ خواهد شد.
القاصی ضمن تأکید بر اهمیت رسیدگی و پیگیری امور در شرایط فعلی افزود: شعب رسیدگیکننده در صورت امکانلازم است تا متن اطلاعرسانی مندرج در ابلاغیه را از طریق پیامک نیز به طرفین دعوا ارسال کنند تا طرفین از شرایط ارائه لایحه دفاعیه و نحوه رسیدگی در پروندههایشان مطلع شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف تسهیل امور مراجعان، کاهش مراجعات حضوری غیرضروری به واحدهای قضایی و جلوگیری از تجدید اوقات رسیدگی اتخاذ شده است.
وی در پایان گفت: ضروری است که تمامی مجتمعها و واحدهای قضایی استان اقدامات لازم را در اسرع وقت به انجام رسانند.