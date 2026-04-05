رضایی:

استراتژی دشمن به "فرار آبرومندانه از جنگ" تغییر یافته است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه امروز در صحنه نبرد مشاهده می‌شود، استراتژی دشمن از " تجزیه ایران" به "فرار آبرومندانه از جنگ" است.

به گزارش ایلنا،ابراهیم رضایی در اجتماع مردم شهرستان کنگان افزود: آنچه امروز در صحنه نبرد مشاهده می‌شود، تغییر محاسبات دشمن و تلاش برای خروج آبرومندانه از منطقه است؛ مسیری که با ایستادگی ملت ایران و تقویت جبهه مقاومت ناکام مانده است.

وی بیان کرد: این تقابل، سناریویی از پیش طراحی‌شده از سوی دشمن بود، اما حضور و انسجام جبهه مقاومت در کشورهای مختلف از جمله یمن، عراق، لبنان و حتی سوریه، معادلات را به‌طور کامل تغییر داد.

رضایی با اشاره به عملکرد میدانی نیروهای مقاومت افزود: حزب‌الله لبنان به‌صورت روزانه ده‌ها عملیات موفق علیه رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد و در کنار آن، مقاومت عراق و همراهی ملت‌های منطقه، عرصه را برای دشمن تنگ کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نقش مردم را ضلع اساسی این نبرد توصیف کرد و گفت: دشمن در ابتدای جنگ به‌دنبال پیوند حملات هوایی با آشوب‌های خیابانی بود، اما حضور مردم در صحنه، این راهبرد را ناکام گذاشت و امنیت در داخل کشور تثبیت شد.

رضایی با اشاره به کاهش محسوس جرائم در استان بوشهر طی هفته‌های اخیر تصریح کرد: این امنیت حاصل حضور مردم در میدان است؛ حضوری که نه‌تنها توطئه‌های دشمن را خنثی کرده بلکه محاسبات آنان را نیز به‌طور جدی تغییر داده است.

وی ادامه داد: امروز اثر حضور مردم کمتر از توان موشکی نیست و این همراهی، پشتیبانی واقعی از نیروهای مسلح در میدان نبرد محسوب می‌شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تکلیف اصلی کشور، انسجام، مقاومت و حضور مستمر مردم در صحنه است و نباید به برخی اظهارات انحرافی یا دعوت به مذاکره توجه کرد.

وی با اشاره به تداوم عملیات نیروهای مسلح و دستاوردهای اخیر آنان تصریح کرد: نشانه‌های پیروزی بزرگ ملت ایران آشکار شده و دشمن در آستانه یک شکست تاریخی قرار دارد.

 

 

اخبار مرتبط
