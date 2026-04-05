خدمات ثبتی بدون وقفه در ایام جنگ به مردم ارائه شد

معاون اول قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از میراث‌های قائد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای که اجرایی شدن هرچه زودتر این قانون را دارای آثار مهم و ارزشمندی در زندگی مردم و اعتباربخشی به اسناد رسمی می‌دانستند اظهار داشت: علیرغم پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های فراوان این قانون در اجرا، خوشبختانه با ۷۰ جلسه‌ای که تا به امروز و بدون وقفه با حضور اعضای شورای راهبردی اجرای قانون برگزار شده، زیرساخت‌های لازم، آیین نامه‌ها و سایر ملزومات قانونی و اجرایی آن مهیا شده و میزان پیشرفت در همه بخش‌ها به صورت دقیق رصد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه همه پیش بینی‌ها برای جلوگیری از ایجاد وقفه‌های احتمالی صورت گرفته و دستورات لازم در این زمینه صادر و پیگیری می‌شود افزود: تمامی مطالبات لازم از دستگاه‌های مرتبط و همکار در قانون الزام نیز در حال پیگیری می‌باشد و در شرایط جنگ اخیر اتفاقاً کار مضاعف نیز بویژه از سوی سازمان ثبت در این خصوص در حال انجام است.

وی با تأکید بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای مبنی بر عدم ایجاد خلل در خدمات مورد نیاز مردم، گزارش خدمات ثبتی و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان ثبت در ایام جنگ را شایسته تقدیر دانست و از مسئولین و کارکنان این سازمان بابت مضاعف شدن خدمات و گره گشایی‌ها از امور مردم بویژه در واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج تشکر کرد.

وی از مسئولین قضایی در استان‌هایی که کمتر تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشته‌اند خواست تا اجرای فرآیندهای مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحت هیچ شرایطی متوقف نشود و با توجه به زیرساخت‌ها و پشتیبانی‌های انجام شده، شرایط اجرای آن تسهیل و تسریع گردد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه با اعلام آغاز فصل جدیدی از برون سپاری در حوزه املاک با راه اندازی کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی در سال جدید و ایجاد شتاب بیشتر در فرآیندهای قانون الزام گفت: ما همه در نظام ثبتی و در پیشبرد این قانون مدیون قائد شهیدمان بالاخص در دو موضع گیری مهم ایشان هستیم.

بابایی افزود: تأکید ایشان بر اتمام حدنگاری در بیانات سال ۱۴۰۱ و تیر ماه۱۴۰۳ در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب شد که بعد از این فرمایشات کارها در حوزه ثبتی با شتاب خوب و پای کار آمدن همه دستگاه‌ها پیگیری و اجرایی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اگر این دیدگاه مترقیانه و پیشرفته نبود و این برداشت جدید از فقه که غلبه مصلحت و نیاز جامعه را در این مسئله که به چالشی برای نظام حقوقی تبدیل شده بود ایجاد نمی‌کرد، شاهد این میزان پیشرفت در بی اعتباری اسناد عادی و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نبودیم که چندین ماه بعد از آن، قانون الزام به سرانجام رسید و ما وظیفه داریم که این میراث حضرت آقا در حوزه قانون الزام با شتاب و اهتمام بیشتر تحت هدایت‌ها و پیگیری‌های ویژه رئیس قوه قضاییه به سرانجام نهایی برسد.

بابایی با اشاره به اجرایی شدن بیشتر مصوبات قانون الزام گفت: در دوره ۳۵ روز جنگ تاکنون تمام معاونان و مدیران ثبتی در محل کار حضور داشته‌اند و بویژه جهت ترخیص کالاها در گمرک که به تنظیم اسناد تعهدی نیاز بود، دفاتر اسناد رسمی منتخب در استان‌های هدف با جدیت اسناد مورد نیاز گمرک را بدون وقفه انجام دادند و هم اکنون نیز روزانه به ارائه خدمت می‌پردازند.

ثبت تعداد ۲۱ هزار و ۴۸۸ ازدواج با فعالیت مستمر دفاتر رسمی ازدواج حتی در ایام تعطیل و عید سعیدفطر در پی تأکید رهبری عزیز در پیام نوروزی، تنظیم ۳۵۲ هزار و ۸۵۸ سند در دفاتر اسناد رسمی، صدور ۱۸۵ هزار و ۷۸۷ سند ملکی در واحدهای ثبتی، انجام ۴۸ هزار و ۴۸۸ بازداشت و رفع بازداشت در واحدهای اجرای اسناد رسمی، توقف عملیات اجرای اسناد رسمی مرتبط با شرکت‌های آسیب دیده در ایام جنگ، ثبت ۳۷۵ آگهی تأسیس و ۳ هزار و ۶۲۵ تغییرات مربوط به حوزه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و همچنین عدم توقف فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی سازمان ثبت و پیگیری مستمر و بی وقفه آنها و افتتاح چندین پروژه در هفته گذشته، از جمله خدمات و اقدامات صورت گرفته در ایام جنگ بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین با برشمردن اقدامات مهم دیگری در حوزه املاک این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: صدور ۸ میلیون و ۸۰۶ هزار فقره سند مالکیت سبز رنگ از ابتدا اجرایی شدن قانون تا کنون، مراجعه مستقیم ۲۹ هزار و ۳۹۹ نفر به دفاتر اسناد رسمی در راستای ماده ۲ قانون مذکور، صدور ۵۱۰ هزار و ۴۰۰ پیش نویس توسط مشاورین املاک در اجرای ماده ۳ قانون با تأیید ۱۶۰ هزار و ۵۶۹ مورد آنها از سوی دفاتر اسناد رسمی و تنظیم ۳۵۷ هزار و ۱۱۲ مورد قراردادهای یکسان از سوی مشاورین املاک و تأیید نهایی ۸ هزار و ۷۲۵ مورد آن از سوی این دفاتر تا کنون از دیگر اقدامات صورت گرفته در قانون الزام بوده است.

در این جلسه امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و سیدمحمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات غیرحضوری قضایی و ثبتی به مردم و اقدامات خوب سازمان ثبت در انجام این مهم، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه و معاونین امور املاک و کاداستر، امور اسناد، توسعه فناوری و راهبردی سازمان ثبت نیز اهم دستاوردهای حاصله از روند فرآیندهای اجرایی این قانون و جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمات گسترده ثبتی در ایام جنگ را تشریح کردند.