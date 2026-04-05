واکنش سپاه به ادعای ترامپ درباره نجات خلبان جنگنده ساقط شده

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: «به دنبال اقدامات مذبوحانه دشمن امریکایی در راستای نجات خلبان جنگنده ساقط شده و ورود پرنده‌های دشمن به مرکز کشور، طی عملیات مشترک (نیروی هوافضا، زمینی، یگان‌های مردمی و بسیج و فراجا) پرنده‌های دشمن منهدم شده و آمریکا بار دیگر شکست مفتضحانه‌ای همچون عملیات طبس متحمل گردید.

ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر شکست سنگین خود، در توییتی مدعی عملیاتی ویژه برای نجات خلبان هواپیمای سقوط کرده در ایران شده بود.

ترامپ قمار باز، خدای شن‌های طبس هنوز هست‌.»

