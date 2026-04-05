خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش سپاه به ادعای ترامپ درباره نجات خلبان جنگنده ساقط شده

کد خبر : 1769408
لینک کوتاه کپی شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر شکست سنگین خود، در توییتی مدعی عملیاتی ویژه برای نجات خلبان هواپیمای سقوط کرده در ایران شده بود اعلام کرد: پرنده‌های دشمن منهدم شده و آمریکا بار دیگر شکست مفتضحانه‌ای همچون عملیات طبس متحمل شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: «به دنبال اقدامات مذبوحانه دشمن امریکایی در راستای نجات خلبان جنگنده ساقط شده و ورود پرنده‌های دشمن به مرکز کشور، طی عملیات مشترک (نیروی هوافضا، زمینی، یگان‌های مردمی و بسیج و فراجا) پرنده‌های دشمن منهدم شده و آمریکا بار دیگر شکست مفتضحانه‌ای همچون عملیات طبس متحمل گردید.

ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر شکست سنگین خود، در توییتی مدعی عملیاتی ویژه برای نجات خلبان هواپیمای سقوط کرده در ایران شده بود.

ترامپ قمار باز، خدای شن‌های طبس هنوز هست‌.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار