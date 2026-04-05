واکنش سپاه به ادعای ترامپ درباره نجات خلبان جنگنده ساقط شده
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر شکست سنگین خود، در توییتی مدعی عملیاتی ویژه برای نجات خلبان هواپیمای سقوط کرده در ایران شده بود اعلام کرد: پرندههای دشمن منهدم شده و آمریکا بار دیگر شکست مفتضحانهای همچون عملیات طبس متحمل شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: «به دنبال اقدامات مذبوحانه دشمن امریکایی در راستای نجات خلبان جنگنده ساقط شده و ورود پرندههای دشمن به مرکز کشور، طی عملیات مشترک (نیروی هوافضا، زمینی، یگانهای مردمی و بسیج و فراجا) پرندههای دشمن منهدم شده و آمریکا بار دیگر شکست مفتضحانهای همچون عملیات طبس متحمل گردید.
ترامپ قمار باز، خدای شنهای طبس هنوز هست.»