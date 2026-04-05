رئیس دفتر رئیس جمهور :
۷۳ درصد مردم از خدمات دولت راضی هستند
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در نظر سنجی نهادهایی که مستقل از دولت هستند، بیش از ۷۳ درصد مردم از خدمات دولت یا خیلی راضی هستند یا راضی هستند.
مقدمه مجری: این روزها و این شبها در میانه جنگ تحمیلی سوم اگر مردم کمبودی به ویژه تامین کالاهای اساسی، ارزاق عمومی، دریافت خدمات متنوع، خدمات بهداشتی و درمانی و هر آنچه که به خدمات دولتی مرتبط است و مربوط میشود کمبودی احساس نمیکنند این مرهون تلاشهایی است که در دولت جمهوری اسلامی ایران و به همت دولتمردان ایران دارد اتفاق میافتد، امشب راجع به خدمات دولتی به مردم در میانه جنگ میپردازیم.
سوال: ما میدانیم که دولت دارد خدمات بسیار متنوعی را این روزها ارائه میکند چه در حوزه زیرساختها، تامین آب، برق، گاز، ارزاق عمومی، کالاهای اساسی این اتفاق بسیار مهمی است که واقعا مردم شرایط جنگی را شاید مابه ازای آنچه که در میدان مقابل و در جایی که در اصل مقابل ما دارد میجنگد احساس میشود ما در شهرهای کشورمان چنین احساسی را مردم حداقل به لحاظ دریافت این خدمات ندارند و آن هم به نظرم بخاطر تلاشهایی است که در دولت اتفاق میافتد. بپردازیم به خدماتی که دولت در این ایام ارائه میکند بیشتر متمرکز در چه حوزههایی است و با چه کیفیتی این خدمات ارائه میشود؟
حاجی میرزایی: من خاطرم است در جنگ ۱۲ روزه آن روزی که جلسه شورای عالی امنیت ملی مورد اصابت قرار گرفت بلافاصله بعد از آن جلسه آقای رئیس جمهور اولین تصمیمی که گرفتند این بود که اگر حادثهای پیش آمده بود و مشکلی برای ما پیش میآمد شرایط کشور چگونه میشد؟ بلافاصله بعد از آن جلسه دولت تشکیل شد و تمام اختیارات خودشان را به وزرا و استانداران سراسر کشور تفویض کردند. ما در قانون اساسی یک اصل ۱۳۸ داریم که قاعده گذاری میکند مقررات را، چارچوبهای اجرایی را مشخص میکند که به وزرا قابل واگذاری است که آقای رئیس جمهور به ترکیبی از وزرا واگذار کردند و تقریبا بعد از اجرای آن طرح انتقال یارانهها به انتهای زنجیره تقریبا هر روز آن ترکیبی که آقای رئیس جمهور تعیین کرده بودند جلسه گذاشتند و با اختیارات کامل از سوی دولت تصمیم گیری کردند، رصد کردند و شرایط را قبل از جنگ به موقعیتی رساندند که خوشبختانه ما بتوانیم در این شرایطی که گرفتار شدیم نیازهای مردم را به خوبی تامین کنیم.
از سوی دیگر چنین اختیاری را به استانداران دادند یک اصلی هم است، اصل ۱۲۷ قانون اساسی که رئیس جمهور میتواند اختیارات اجرایی خودش را تفویض کند بنابراین استانداران هم از این حیث صاحب اختیار شدند و شروع کردند به تلاش برای این که نیازهای خودشان را پیش بینی، تمهید، تدبیر و ذخیره کنند و نیازهای جامعه را در نظر بگیرند. یکی از نکاتی که آقای رئیس جمهور خیلی روی آن تکیه میکند این است که ما باید بتوانیم اعتماد کنیم و رئیس جمهور به نظام مدیریت کشور اعتماد کرده و حاصل این اعتماد را امروز ما شاهد هستیم که من به هر کدام از استانداران که زنگ میزنم، میگوید از ما خاطرت جمع، برو خبر از استانهای دیگر بگیر، یعنی واقعا همه آنها پای کار هستند با جدیت تلاش میکنند، یک نکتهای که آقای رئیس جمهور باز مکرر تکیه میکنند روی آن، این است که این کشورهایی که پیرامون ما هستند با دو میلیون، سه میلیون جمعیت، همه سلسله مراتب قدرت را دارند، استانهای ما هم آن ظرفیتها درونش هست ما به ایشان اعتماد نکردیم و به ایشان فرصت ندادیم چه کسی گفته که لزوما عدهای که در مرکز نشستند قادرند به جای همه فکر کنند، به جای همه تدبیر کنند و تمهید کنند.
بنابراین اختیارات شان را تفویض کردند و من فکر میکنم که ما میوه این تصمیم سنجیده و درست را الان داریم برداشت میکنیم و خدا را شکر میکنم در دو نظرسنجی مستقل از دولت یعنی نهادهایی که مستقل از دولت نظرسنجی کردند، بیش از ۷۳ درصد مردم از خدمات دولت یا خیلی راضی هستند یا راضی هستند و این موجب افتخار ما است ما درگیر یکی از بزرگترین جنگها در سده اخیر شدیم و بزرگترین قدرت نظامی دنیا که مدرنترین سلاحها و تجهیزات را دارد و شرورترین کشور دنیا یعنی اسرائیل حمله کرده، اما شما وقتی در سطح شهر حرکت میکنید به مغازهها رجوع میکنید نه نشانی از صف هست نه نشانی از کمبود کالا در مغازهها و اینها و این محصول تلاش و تکاپوی جدی، شبانه روزی و بدون وقفه مدیران در سطوح ملی و استانی و منطقهای، شهرستانی، فرمانداران، بخشداران همه در این زمینه فعال بودند که بتوانند خدمات لازم را به مردم بدهند. این خدمات هم شامل خدمات کالاهای اساسی است، نیازهای روزمره زندگی مردم و هم شامل خدمات سلامت و بهداشت میشود که مراکز درمانی ما، خدمات لازم را ارائه میکند در این حوادث بلافاصله هر جایی که اتفاق میافتد گروه پزشکی به سرعت حاضر میشود خدمات لازم را ارائه میکند و واقعا وقفهای در این امور ایجاد نشده و ما در گام نخست وظیفه داریم از خدای بزرگ شکرگزاری کنیم که این توفیق را داد که بتوانیم گامی در این جهت برداریم.
برداشت من این است که دولت دو تا مسئولیت بسیار مهم در این شرایط دارد یکی این که نیازهای مردم را تامین کند و کمک کند به این که مردم بتوانند راحتتر زندگی کنند لااقل در کنار رنج و اضطراب ناشی از جنگ و اینها دغدغههای دیگر را نداشته باشند، این با تمام وجود این کار انجام میشود، نکته دوم پشتیبانی از نیروهای مسلح است، الان خط مقدم مبارزه ما رزمندگان و نیروهای مسلح در همه سطوح هستند که دارند تلاش میکنند و دولت وظیفه داشته از اینها پشتیبانی کند، ما هم قبل از جنگ ۱۲ روزه هم در فاصله جنگ ۱۲ روزه تا این جنگ اخیر تعاملات خیلی خوبی با نیروهای مسلح داشتیم چه در زمان سردار شهید باقری، چه در زمان سردار شهید آقای موسوی و جناب اقای وحیدی الان و جناب آقای موسوی یعنی آن نیازهایی که مورد نیاز جبهههای نبرد بوده، تلاش کرده دولت در حدی که میتواند حمایت کند.
وزارت دفاع کار بزرگی کرد در فاصله این دو جنگ ذخایر لازم را تمهید و تدبیر کرد و امکانات لازم را پیش بینی کرد. این دفاع قدرتمندانه محصول یک هماهنگی خیلی خوب در سطوح عالی اداره کشور است، آقای رئیس جمهور تاکیدشان این است که هم ما مراقبت کنیم و نیازهای افرادی که در میدان دارند نقش آفرینی میکنند و عزت کشور را پاسداری میکنند و هم مردمی که با حضورشان و حضور واقعا تاریخی و حضور باشکوه و بسیار کم نظیر در صحنهها که تقریبا موجب یاس دشمن شد و پشتوانه خوبی برای دولت است یعنی دولت میتواند به این مردم تکیه کند نیروهای مسلح میتوانند به این مردم تکیه کنند. خوشحالیم که مردمی پشتوانه نظام هستند که با بلوغ و آگاهی و درایت کافی درک دقیق از موقعیت، حضور دارند و حمایت میکنند.
سوال: خاطرم هست در جنگ ۱۲ روزه گفته میشد که دولت برای یک زمان بلندمدتی این امکانات و کالاهای اساسی ارزاق عمومی و همه امکاناتی که نیاز هست را از قبل تمهید کرده و برای آن برنامه ریزی کرده فارغ از این که این جنگ چقدر زمان ببرد و طول بکشد الان هم به همین صورت برنامه ریزی شده یعنی برای یک زمان بلندمدتی دولت از قبل پیش بینی کرده است؟
حاجی میرزایی: همین طور است، یک ذخایر استراتژیک داریم که برای کالاهای اساسی سهمیههایی معین شده که باید آن میزان ذخیره پیش بینی شده باشد و دستگاهها آن میزان ذخیره را انجام دادند. در همین فاصله این جنگ اقای رئیس جمهور در ارتباط منظم و مستمر با وزرایی که به این امر مرتبط میشوند چه آنهایی که در حوزه کالاهای اساسی هستند مثل وزارت جهاد، که تامین کالاهای اساسی را بعهده دارد و چه وزارت بهداشت که خدمات بهداشتی و سلامت و دارو و تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی و اینها است تاکیدشان به این بوده که باید شما برای یک زمان دراز مدت آمادگی داشته باشید و ذخایرتان را پیش بینی کنید و ما نگرانی از این حیث نداشته باشیم و دستگاهها هم به ما این اطمینان را دادند و به سرعت در تکاپو و تلاش هستند که از این حیث خللی برای کشور پیش نیاید.
سوال: حتی زمانی که برخی از زیرساختها مورد هدف قرار گرفت و در حوزه برق این اتفاق افتاد و برق برخی از مناطق قطع شد به فاصله چند دقیقه یا یک ساعت یا دو ساعت برق دوباره برگشت و زندگی به روال عادی ادامه پیدا کرد و این خیلی اتفاق مهمی است یعنی شما در نقطه ببینید چه اتفاقی افتاده و همزمان بتوانید امداد خدماتی صورت بگیرد این هم در این شرایط به نظرم حائز اهمیت است.
حاجی میرزایی: همین طور است، آقای علی آبادی وزیر محترم نیرو و تیم فنی که دارند، بلافاصله هر جایی که حادثهای پیش میآید تنظیم میکنند، تدبیر میکنند، سناریوهای مختلف را تمرین کردند، مانورهای مختلفی را در همین مدت انجام دادند، بر اساس سناریوهای مختلف آمادگیهای لازم را کسب کردند، در حوزه وزارت نفت برای صنایع پتروشیمی، برای نفت، برای گاز، تدابیر و اقدامات لازم اندیشیده شده و همه دنبال این هستند که بیشترین میزان تاب آوری را در جامعه ایجاد کنند. ما وظیفه داریم در ازای تاب آوری بالای مردم و تاب آوری بالای نیروهای مسلح، تاب آوری بالای دولت و خدمات دولتی را هم تمهید کنیم و در این وظیفه تمام وقت مان را اختصاص دادیم، دولتیها تقریبا امسال هیچ تعطیلی نداشتند یعنی روزهای تعطیل و غیرتعطیل شبانه روز در صدد انجام ماموریتها و وظایفی که بعهده شان محول شده بودند دولت کارگروههایی را تشکیل داد که ترکیب وزرای تخصصی در حوزههای مختلف مثلا در زمینههای اقتصاد زیربنایی، در حوزه فرهنگ و اجتماعی، د رحوزه سیاسی و امنیتی که وزرای ذیربط با هم تبادل نظر میکنند و هرازچندی جلسهای را با اقای رئیس جمهور یا آقای معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار میکنند و نتایج را مرور میکنند، گزارشهای کارشان را میدهند و آقای رئیس جمهور هم اگر راهنمایی و رهنمودی دارند به ایشان ارائه میکنند.
سوال: پس الان علی القاعده چالش خاصی در هیچ حوزهای که دولت خدمات ارائه میکند نداریم.
حاجی میرزایی: خداروشکر، الحمدالله ما خدای بزرگ را شاکریم که این توفیق را داد که بتوانیم این وظیفه را تاکنون به این صورت انجام بدهیم و امیدوارم که همچنان با قوت انجام شود.
سوال: در حوزه آسیبهایی که به زیرساختهای کشور وارد شد، الان برآورد ارزیابی داریم فارغ از این که این اتفاقات مصداق بارز جنایت جنگی است که رخ داد ولی به لحاظ برآورد دولت الان برآوردی داریم که چه میزان خسارت در حوزه زیرساخت داشتیم؟
حاجی میرزایی: بله، من شاید مجاز نباشم الان رقم برآورد را، ولی برآورد روزانه داریم از مجموعه خساراتی که به بخشهای مختلف وارد میشود و تلاش برای این که بتوانیم به نحو مناسبی تدبیر کنیم. واقعا مایه شگفتی عجیبی است که دنیا تمام آبرو و اعتباری که کسب کرده بود برای حمایت از حقوق مردم و توجه به حقوق اساسی مردم و ملتها، رنگ باخت، ما از جریان غزه به این طرف ناکارآمدی تمام مکانیزمهای تمدن جدید را برای جلوگیری از این جنایتها شاهد بودیم. الان آشکارا تهدید میکنند که زیرساخت میزنیم، زیرساخت زدن طبق مقررات بین المللی جنایت جنگی است و آشکارا به انجام جنایت جنگی اعتراف میکنند و تهدید میکنند به این جنایت جنگی واقعا مایه تاسف است، اما توان نیروهای ما برای این که آنها را از این رفتار ناجوانمردانه پشیمان بکنند بالاست امیدوارم که انشاالله متجاوزین درس خوبی از مقاومت ملی مابگیرند.
سوال: و الان برنامه ریزی دولت برای جبران این خسارتها چه است بویژه در حوزه زیرساخت؟
حاجی میرزایی: در همه بخشهای مختلف، تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شده، یعنی ما یک آسیبی در حوزه گاز دیدیم، باید جبران بشود که چگونه است یا مثلا در زمینه بنزین ممکن است که محدودیتهایی ایجاد شده، تدابیری اندیشیده شده است.
سوال: بدون این که الان دغدغهای برای تامین آن داشته باشیم.
حاجی میرزایی: بله، به نوعی که هم نیازهای کشور تامین بشود و هم کمترین فشار متوجه مردم باشد و بتوانیم از صنایع حمایت کنیم بالاخره گاز مورد نیاز خانوادهها است گاز مورد نیاز صنعت است و آسیب زدن به آنها یعنی آسیب رساندن به ملت ما و کسب و کارها را تحت تاثیر قراردادن، طبیعی است که مهمترین ماموریت دستگاههای اجرایی این است که تدبیر کنند، تمهید کنند و تا جایی که میتوانند آثار این خسارتها را کاهش بدهند.
سوال: و در این جنگ مثل جنگ ۱۲ روزه بسیاری از مردم ما که افراد غیرنظامی هستند متاسفانه آسیب دیدند خیلیها جانشان را تقدیم این کشور کردند که انشاالله روح شان قرین رحمت باشد و خیلی هم به لحاظ مالی آسیب دیدند منازل شان آسیب دید و لوازم منزل شان آسیب دید در تهران بخشی از جبران این اتفاق برعهده شهرداری است در سراسر کشور چطور برنامه ریزی شده برای جبران خسارتهایی که به مردم وارد شده است؟
حاجی میرزایی: در تهران این مسئولیت بعهده شهرداری تهران واگذار شده در استانها بعهده استانداران است؛ که با کمک دستگاههای مختلف سعی کنند که نیازمندیهای مردمی که آسیب دیدند تامین کنند، مثلا طبق ابلاغیهای که اخیرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده تمام ظرفیتهای دستگاههای اجرایی ما اگر ساختمانهایی دارند که میتوانند در اختیار مردم قرار بدهند در اختیار مردم قرار بگیرد، هتلها و تمام مراکزی که میتواند در اختیار مردم قرار بگیرد این کار انجام شده و انجام خواهد شد.
سوال: تماسهایی که با کشورهای همسایه گرفته میشود، از آن طرف در سمت اروپایی برخی از کشورها رویکردهای شان را تغییر دادند نسبت به جمهوری اسلامی که این اتفاق مهمی است که میافتد؟
حاجی میرزایی: حوزه دیپلماسی یک بال مقاومت ملی ماست، یعنی ما یک حوزه در میدان تلاش میکنیم، که به نتایج خوبی برسیم و در یک حوزه باید در سطح دیپلماسی از دستاوردهای میدان حمایت کنیم و بهره مفید و موثر را از او ببریم، تقریبا میتوانم بگویم به طور متوسط هر روز رئیس جمهور با یکی از سران کشورها گفتوگو دارد، حداقل و طرح موضوع میکنند، تبادل نظر کرده و دیدگاهها را منتقل میکنند، من برخی از این گفتوگوها را شاهد بودم وقتی در برابر این سوال رئیس جمهور قرار میگیرم که اگر به کشور شما حمله میشد و تجاوز میشد، اگر رهبر شما را شهید میکردند، اگر فرماندهان و وزرا را به شهادت میرساندند، اگر مردم و دانش آموزان را این جوری انجام میدادند و مورد حمله وحشیانه قرار میدادند شما چه میکردید، آیا کشور شما موضوع چنین تجاوزی بود چکار میکرد، تقریبا کسی پاسخی نداد.
همه کسانی که تلاش کنند و گفتوگو میکنند که آقا کاری کنید که مثلا شما به کشورهای منطقه حمله نکنید، خویشتنداری و مدارا کنید، وقتی رئیس جمهور میگوید ما در چنین شرایطی هستیم، مگر ما شروع کردیم، ما در جنگ ۱۲ روزه شروع نکردیم و الان هم ما شروع نکردیم و ما داریم دفاع میکنیم و شما اگر علاقه مندهستید مداخله و نقش ایفا کنید، بروید آن طرف را متقاعد کنید که چنین جنایتهایی را انجام ندهد، اگر از یک نقطهای به سرزمین ما حمله میشود طبیعی است که ما دفاع کنیم و راهی غیر از دفاع باقی نمیماند، علی رغم همه اینها رئیس جمهور مکرر به کشورهای اسلامی منطقه و همسایه پیام میدهند که ما با شما مشکلی نداریم، مسئله ما باشما دشمنی است که از کشور شما استفاده میکند، اجازه ندهید که استفاده نکنید و ما به شما کاری نداریم، از آن جا هواپیماهای شان بلند شده و سوخت گیری میکنند و تبادل اطلاعات میکنند و تجاوز میکنند به سرزمین ما، به طور طبیعی ما باید این کار را انجام دهیم و قطعا انجام میدهیم ولی این به معنای دشمنی ما با کشورهای همسایه نیست و ما با هم دین و تاریخ و فرهنگ مشترک داریم و میخواهیم کنار هم با یکدیگر زندگی کنیم و یک قدرت متجاوز و یک دولت شرور در منطقه آمده و تعاملات تمام کشورهای اسلامی را دچار مخاطره کرده و این فهم به تدریج در حوزه کشورهای اسلامی شکل میگیرد.
اینها فکر میکردند که امنیت شان را از این طریق میتوانند تامین کنند، فکر میکردند جمهوری اسلامی برای آنها خطرست، الان متوجه شدند عامل همه آشوبها اسرائیل و آمریکاست و همه تمهیداتی که اندیشیدند به آنها کمکی نمیتواند بکند، ما باید با هم وارد گفتوگو شده و یکی از چیزهایی که رئیس جمهور تاکید میکنند این که ما به عنوان کشورهای اسلامی باید بشینیم و با هم پیمان ببندیم که چطور از منطقه خودمان محافظت کرده و به تمامیت ارضی هم احترام گذاشته و با همکاری نظامی، فرهنگی، علمی و اقتصادی داشته باشیم، نیازی به کسی دیگری نداریم، منطقه پس از این جنگ به درک و شعور بالاتری و واقع بینانه تری رسیده است، چون اینها برای فروش اسلحه شان و این که بتوانند نقش خودشان را تقویت کنند، تحریک کردند، کشورهای دیگر را، ولی الان به نظر این آگاهی شکل گرفته که منافع شان چگونه میتوانند پاسداری کنند.
اگر بناست از منافع شان محافظت کنند باید به شکل دیگری این کار انجام شود، همه تلاشها و تکاپویی که برای پایان جنگ انجام میشود، با این هدف است که متجاوز پشیمان شود، متجاوز سرجای خودش بشیند، ما به یک پایداری برسیم نه این که یک حالت نه جنگ و نه صلح باشد و دوباره هر وقت بروند و تجدید قوا کرده و حمله کنند، دولت با تمام وجود و ظرفیتش تلاش میکند که منافع ملی کشور را پاسداری کند، خوشبختانه نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران به گونهای است که در این آزمون بسیار سخت پیروز آمد بیرون، در یک لحظه رهبری عالیقدر انقلاب اسلامی به شهادت میرسد، وزیر دفاع شهید میشود، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شهادت میرسد، وزیر دفاع به شهادت میرسد، در کمتر از چهل دقیقه واکنشهای آنها آغاز میشود، این معلوم است در سلسله مراتب قدرت وظایف به نحو درستی تحلیف و تعریف شده و همه دارند کارشان را انجام میدهند و در مورد ادامه جنگ، پایان جنگ، هر چیزی که باشد ما سازوکارهای قانونی و معتبری برای تصمیم گیری داریم که کارآمدی لازم را دارند و هر زمانی که لازم باشد به هر کیفیتی که لازم باشد ازحقوق مردم دفاع میکنند.
طبیعتا ما چیزی که باید خیلی مراقب باشیم حفظ وحدت جمهوری اسلامی است، نکتهای که روی آن تکیه میکنم، ما تنها در برابر ماشین نظامی آمریکا قرار نگرفتیم، ما در برابر ماشین رسانهای و روانی جامعه آمریکا هم قرار گرفتیم، این را ممکن است یک عدهای اندازه اش به نحو دقیقی در نظرنگیرند یا تشخیص ندهند، یک جبهه بزرگ تری است از جبهه نظامی که روی افکار عمومی ما، جامعه ما تاثیر بگذارند و شکاف ایجاد کنند، مهمترین خطری که میتواند در جهت منافع اسرائیل و آمریکا در این جنگ باشد ایجاد شکاف است، نکتهای که رئیس جمهور تاکید کردند که نباید بگذاریم دو قطبی در جامعه ایجاد شده و ما با یک صدا داریم ومی دانیم که کی باید تصمیم بگیرد، کی تصمیم گرفته و چگونه باید تصمیم بگیرد و همه میدانیم که باید تابع چه چارچوبها و قواعد ومقرراتی باشد، بنابراین من توصیه و خواهش برادرانه من این است که بدانیم که خطرناکتر از بمبهایی که روی سر مردم ما میریزند، بمبهای رسانهای است که روی افکار عمومی جامعه ما آوار میکنند.
باید این درک وجود داشته باشد که دشمن منفعت ما را نمیخواهد و تلاشش این است که این شکافها را تعمیق کند، ما باید تلاش کنیم که وحدت جامعه مان آسیب نبیند، کشورمان رهبری دارد، کشورما شورای عالی امنیت ملی دارد، اختیاراتی دارد، بررسی میکند، فرماندهان در شورای عالی امنیت ملی شخصیتهای سیاسی هستند، شخصیتهای نظامی هستند، اوضاع را به طور کامل بررسی میکنند و مصوبات شان بعد ازتایید مقام معظم رهبری اجرایی خواهد شد، هرچیزی که به جمع بندی برسند، ما تابع نظام تصمیم گیری کلان کشورهستیم و وحدت مان حول محور رهبری و آن چیزی که نظام تصمیم گیری به آن میرسد باید حفظ کنیم.
سوال: یک نکته هم راجع به زیرساختها صحبت کردیم، حمله به مراکز علمی و دانشگاهی که این را شما چطور ارزیابی میکنید؟
حاجی میرزایی: وقتی اینها را کنار هم میچینیم، هدفی که میشود از آن استنباط کرد این است که میخواهند تمام توان ملی ما تحلیل ببرند و غافل از این که کشورما بیش از بیست میلیون تحصیل کرده دانشگاهی دارد و در خیلی از زمینهها ما مستقل از تحولاتی که در سطح جامعه علمی بین المللی انجام میشود دستاورد داریم، آنها میخواهند آن دستاوردها را تضعیف کنند و مراکز علمی میزنند، دانشگاهی را میزنند، انستیتو پاستور میزنند، دانشگاه شهید بهشتی را میزنند و این هیچ هدفی جز تضعیف توان جامعه ما ندارد، اما اینها بیش از آن که روی زمین باشد، توی ذهن آدم هاست و دانش آن موجودست وظرفیت هاش موجودست، البته ماخسارت میبینیم و باید جلوگیری شود و تلاش میشود بازدارندگی ایجاد شود که چنین جنایتی را مرتکب نشوند، میتوانیم امیدوار باشیم که ظرفیت علمی کشور توانایی مواجه مناسب با این خسارتها دارد و ما میتوانیم با اتکای به توانمندیهای علمی مان ان شاءالله اینها را جبران کنیم.
سوال: یادی از وزرای شهید را گرامی میداریم، امیر نصیرزاده، شهید دفاع و هم حجت الاسلام و المسلمین خطیب وزیر شهید اطلاعات که اگر نکتهای راجع به وزرای شهید دارید بفرمایید و هر کلام و بیانی که مستقیم با مردم ایران دارید؟
حاجی میرزایی: خلع این دو شخصیت بزرگوار برای ما خیلی سخت و سنگین است، همچنان که برای شهادت امیر موسوی سردار پاکپور، درد عمیقی داریم، از این شهادتها، آقای نصیرزاده آخرین جلسهای که دولت داشت قبل از این یک گزارشی از توانمندیهای نظامی داد و خیلی باعث امیدواری بود در کشور، الان ما حس میکنیم که آن چه میگفت، چقدر تمهید شده بود و تامین کرده بودند، آقای خطیب که مجموعه اطلاعات سربازان گمنام کشور هستند که تمام تلاش شان بکنند که پیشگیری کنند از خیلی از موضوعات خسارت بزرگی است فقدان این شخصیتها، امیدوارم که درجات شان عالی است که ان شاءآلله خداوند متعالی به فضل و کرم خود این را جبران کند، من در نکته پایانی میخواهم مجددا یک بگویم که دولت در کنار مردم وظیفه خودش میداند که با تمام قوا کمک کند و تلاش کند که خللی در زندگی مردم ایجاد نشود و خدا هم یاری میکند که این وظیفه به خوبی انجام شود.
دوم اینکه دولت تمام ظرفیتش را برای حمایت از نیروهای مسلح در شرایطی که اینها خط مقدم مبارزه ما هستند به کار خواهد گرفت و هماهنگی خیلی خوبی الان بین فرماندهان نظامی و دولت وجود دارد تقریبا این ارتباط به طور منظم و پیوسته بین رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان آقای وحیدی و همه کسانی که درگیر مبارزه هستند، سردار عبدالهی برقرارست و کاری میکنند، بنابراین کار دوم ما این است که حمایت کنیم از نیروهای نظامی، تشکر میکنیم از مردمی که معتقدم که حق بقای و حق حیات دارند به گردن جمهوری اسلامی، مهمترین عامل برای مایوس کردن دشمنان در کنار این توانمندیهای نیروهای نظامی این حضور آگاهانه و چشمگیر مردم در صحنه بوده و آخرین نکته این است که مراقب باشیم و بدانیم که دشمن میخواهد بین ما شکاف ایجاد کند، دامن نزدیم به این شکاف، کشورما برای تصمیم گیری مکانیسمهای خیلی معتبر و درستی تحت نظر رهبری دارد.
سوال: و تعریف شده است؟
حاجی میرزایی: تعریف شده و نشان داده است کارآرایی اش را به موقع نشان میدهد، نه کسی اهل این است که سازش کند همه به دنبال این هستند که بهترین خیر و منفعت را برای کشور رقم بزنند، تمام ذهنیت فرماندهان ما و سیاست مداران ما این است که چگونه میتوانند از منافع، استقلال و عزت ملی حمایت کنند، در این روزها با تمام توان در صحنه هستید، یکی از ارتباطات پیوسته ما هر روز با آقای دکتر جبلی است و تبادل پیام و صحبت و امیدوارم ان شاءالله شما در این رسالتی که حمایت از وحدت ملی است، توفیق دهد که رسانه ملی همیشه فعال است و همچنان نقش آفرینی داشته باشد.