قالیباف: اولویت ایران تقویت روابط با همسایگان و جهان اسلام است

​رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ تهدیدی برای منطقه ندارد و همواره دست دوستی و برادری را به سوی همسایگان و سایر ملت‌های مسلمان دراز کرده است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پیامی خطاب به کشورهای اسلامی منطقه که از طریق شبکه الجزیره قطر منتشر شد، اظهار داشت: این پیام خطاب به کشورهای اسلامی منطقه است و در هفته پنجم جنگ رمضان نوشته شده است؛ جنگی که جمهوری اسلامی ایران آن را انتخاب و آغاز نکرده است، اما امروز به نمادی از پایداری آزادی‌خواهان، استقلال‌طلبان و مخالفان سلطه در جهان تبدیل شده است.

وی افزود: این جنگی است که توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه تنها علیه ایران عزیزمان، بلکه علیه امنیت منطقه و ایده وحدت و برادری اسلامی به راه افتاده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برهه، لازم می‌دانم نکاتی را در مورد این توطئه اسرائیلی - آمریکایی، آینده منطقه و جایگاه ایده وحدت اسلامی مطرح کنم. جمهوری اسلامی ایران همواره تقویت روابط با کشورهای همسایه و جهان اسلام را در اولویت قرار داده است. ایران هیچ تهدیدی برای منطقه ندارد و همواره دست دوستی و برادری را به سوی همسایگان و سایر ملت‌های مسلمان دراز کرده است.

قالیباف توافق پکن بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی را نمونه بارز این رویکرد عنوان کرد و افزود: این توافق توسط رؤسای جمهور ایران، شهید آیت الله رئیسی و دکتر پزشکیان، پیگیری شد و همچنین از حمایت و تایید رهبر شهید انقلاب اسلامی برخوردار شد.

وی افزود: علاوه بر این، دیدار نادر رهبر شهید انقلاب با وزیر دفاع وقت عربستان سعودی نیز نشانه دیگری از این جهت‌گیری بود. این روابط بر اساس اصول برادری، وحدت جهان اسلام و بی‌اعتمادی به قدرت‌های استکباری بنا شده بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، در جنگ قبلی، با وجود داشتن قدرت تحمیل هزینه‌های سنگین بر ایالات متحده، ایران از ورود به یک جنگ منطقه‌ای خودداری کرد تا از افزایش درگیری جلوگیری کرده و وحدت جهان اسلام را حفظ کند.

وی افزود: در عین حال، جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آموزه قرآنی «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» (انفال ۸:۶۰)، همواره تاکید کرده است که دستیابی به امنیت پایدار مستلزم تکیه بر خودکفایی و استقلال استراتژیک است.

