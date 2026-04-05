به گزارش ایلنا، سازمان انرژی اتمی ایران:پ در شبکه ایکس نوشت: آیا بسنده کردن به یک «ابراز نگرانی عمیق» در برابر حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، پاسخی درخور است؟

این اقدامات متجاوزانه _حمله به تاسیسات‌ صلح‌آمیز هسته‌ای_ مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. تقلیل دادن یک تهدید جهانی به کلمات منفعلانه، تنها به متجاوز جسارت می‌بخشد!

