درصورت گسترش شرارت همه منطقه برای دشمن جهنم خواهد شد

بسم الله الرحمن الرحیم

موج ۹۳ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک "السلام علیک یا حُجَّهَ الله و دلیل اِرادَتِه" در عصر روز جمعه، علیه اهدافی در شمال و قلب سرزمین‌های اشغالی به اجرا در آمد.

مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیست‌ها در الجلیل غربی، حیفا، کفرکنا و کرایوت، مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. حملات این موج، با ترکیبی از موشک‌های سوخت جامد و مایع، و پهپاد‌های انهدامی صورت گرفته است.

بامداد امروز شنبه، در موج ۹۴ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مقدس "یا‌ام البنین"، مراکز صنعتی-نظامی در مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی، با موشک‌های بالستیک خرمشهر، عماد و خیبرشکن، و پهپاد‌های انهدامی، مورد اصابت قرار گرفتند. در این موج، نقاطی در دیمونا، نِقِب، بئرالسبع و رامات‌گان، هدف حمله قرار گرفتند.

همچنین در مرحله دوم موج ۹۴ عملیات وعده‌صادق۴، مرکز آماده‌سازی بالگرد‌های "شینوک" و سوله‌های نگهداری تجهیزات آن در پایگاه العدیری، با ترکیبی از موشک‌های بالستیک و پهپاد مورد اصابت قرار گرفت.

مقاومت اسلامی عراق نیز در ساعات گذشته، موفق به انجام ۱۹ عملیات موشکی-پهپادی، علیه اهداف آمریکایی-صهیونی شده است.

عملیات گسترده نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه در صبح امروز، در موج ۹۵ با رمز «یا حسن بن علی علیه السلام» با موشک‌های حاج‌قاسم، خیبرشکن و قدر اجرا شدند. در این موج، نقاطی در «بنی براک، پتخ‌تیکوا، تل‌آویو، رامات‌گان و کریات‌شمونه» با موشک‌های چندکلاهکه قدر، مورد هدف سنگین قرار گرفتند.

در ادامه، آتشبار‌های هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره "بوبیان" کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک‌کنندگان موشک‌های آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریستی آمریکا در امارات و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات، بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند.

یک فروند کشتی تجاری تحت مالکیت رژیم صهیونیستی و با پرچم کشور ثالث هم، در بندر خلیفه‌بن‌سلمان بحرین، مورد هدف پرتابه‌های قدرتمند نیروی دریایی قرار گرفت.

فراموش نکنید که درصورت گسترش شرارت، کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد.

سراب شکست جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به باتلاقی برای فرورفتنتان شده است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم