گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اتریش
به گزارش ایلنا، بئاته ماینل رایزینگر وزیر امور خارجه اتریش در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی و اقتصادی  جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد. 

وزیر امور خارجه اتریش با ابراز نگرانی نسبت به تبعات جنگ بر امنیت و اقتصاد جهانی، بر ضرورت توسل به دیپلماسی برای توقف جنگ تاکید و آمادگی اتریش را برای مساعی جمیله در این زمینه اعلام کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی طی ۳۵ روز تجاوز نظامی علیه ایران، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن این قانون‌شکنی آشکار و جنایات جنگی و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله حمله به زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی ایران، مدارس، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، تاکید کرد.

عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران مصمم به استفاده از همه توان و ظرفیت خود برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تمامیت سرزمینی کشور است.

وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از موضع برخی کشورهای اروپایی که صرفا پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل را برجسته کرده و ماهیت غیرقانونی و جنایتکارانه تجاوز نظامی آمریکا را نادیده می‌گیرند، تصریح کرد: وضعیت موجود در منطقه و تنگه هرمز نتیجه مستقیم جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جامعه جهانی می‌بایست با رویکردی مسئولانه، متجاوزان را به خاطر قانون‌شکنی و جنایاتشان مواخذه و پاسخگو کنند.

عراقچی همچنین با اشاره به تدابیر اتخاذ شده از سوی ایران در تنگه هرمز، تاکید کرد اقدامات ایران در این تنگه منطبق با حقوق بین‌الملل و با هدف جلوگیری از سوء استفاده متجاوزان و شرکای آنها از این آبراه برای انجام تجاوزاتشان علیه ایران می‌باشد و کشتی‌های غیرمتخاصم می‌توانند برای عبور ایمن از این آبراه با جمهوری اسلامی ایران هماهنگ کنند.

وزاری امور خارجه ایران و اتریش همچنین ضمن تبادل نظر در خصوص برخی موضوعات کنسولی، بر تداوم تعاملات دیپلماتیک در سطوح مختلف میان دو کشور تاکید کردند.

