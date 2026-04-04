به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و استاد حقوق دانشگاه در حاشیه یکی از تجمعات شبانه مردمی تهران از غرفه اخذ وکالت از مردم و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی برای ثبت شکایت و طرح دعوا از آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در مراجع داخلی و بین‌المللی بازدید کرد.

طحان‌نظیف ضمن عرض خداقوت به مسئولان این اقدام بیان داشت: جنگی که دشمن بر ملت ایران تحمیل کرده، یک جنگ ترکیبی و دارای ابعاد مختلف و گوناگون است. بُعد برجسته آن نظامی بوده، اما در عرصه‌های دیگر نظیر حوزه‌های امنیتی و امدادی و رسانه هم در جریان است و باید قدردان مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح و نیرو‌های امدادی و درمانی و رسانه‌ای و همچنین مقاومت مردم بزرگ ایران بود.

وی افزود: یکی دیگر از این عرصه‌ها نبرد حقوقی است. در این رابطه باید پیگیری‌های حقوقی، شکایت و طرح دعاوی هم در مجامع داخلی و هم در مجامع بین‌المللی صورت بگیرد و حقوق ملت بزرگ ایران استیفا شود؛ این موضوعی است که رهبر شهید انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه بر آن تاکید داشتند و در این جنگ نیز باید دنبال شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به فرمایش حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مبنی بر دریافت غرامت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در نخستین پیام خود، خاطرنشان کرد: ثبت این شکایت توسط مردم، مسیر‌های حقوقی برای دریافت غرامت را هموارتر خواهد کرد. از این رو از مردم بزرگ ایران اسلامی درخواست می‌شود تا به این امر مهم اهتمام داشته باشند.

به گفته مسئولان این غرفه که جمعی از وکلا و حقوقدانان هستند، تمامی مردم بزرگ ایران اسلامی به خصوص آن کسانی که به صورت مستقیم دچار آسیب‌های جسمی، مالی و روحی شدند، می‌توانند در این اقدام شرکت کنند و به ثبت شکایات و طرح دعاوی بپردازند.