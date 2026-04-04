شهادت یک نفر در حملات دشمنان به پتروشیمیهای ماهشهر
استاندار خوزستان گفت: یکی از کارگران نیروگاه فجر انرژی ماهشهر در بمباران ددمنشانه دشمن آمریکایی-صهیونی به پتروشیمیهای ماهشهر به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدرضا موالیزاده روز شنبه ۱۵ فروردین به رسانهها، گفت: در اثر تهاجم ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به مجتمع پتروشیمیهای ماهشهر یک شهید و چندین مجروح داشتیم.
وی بیان کرد: علی ممبینی از کارکنان پرتلاش شرکت فجر انرژی خلیج فارس تنها شهید حادثه بمباران امروز بود که حین انجام وظیفه به شهادت رسید.
موالی زاده می گوید: بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر، این کارگر شریف تنها شهید این حمله ناجوانمردانه بوده است.
صبح امروز، شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، تعدادی از واحدهای نیروگاهی پتروشیمیهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مورد هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفتند.