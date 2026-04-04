سپاه پاسداران: عشایر ۲ بالگرد «بلک هاوک» را هدف قرار دادند

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۵ عملیات وعده صادق۴ اعلام کرد:

عشایر غیور میهن اسلامی ایران در روز سی و پنجم جنگ، جلوه ای از قدرت حقیقی ایران را در میدان نبرد و در عمق سرزمین پهناور ایران به رخ متجاوزان مسلح و متکبر کشیدند.

عشایر شرافتمند کهکلویه بویراحمد و بختیاری هریک بصورت مستقل دو فروند بالگرد «بلک هاوک» را در مناطق صعب العبور کوهستانی و دور از حضور نیروهای مسلح ایران که برای نجات خلبانان هواپیمای F35 ساقط شده وارد حریم کشورمان شده بودند را مورد اصابت موثر قرار دادند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عشایر سلحشور که همیشه مرزبانان شجاع، غیور و پیروز ایران اسلامی بوده اند تشکر و قدردانی می نماید.

دشمنان احمق و متکبر ایران اسلامی باور نداشتند که با سد مستحکم ملت ایران مواجه خواهند شد ولیکن اکنون بسیج کلیه اقوام و اقشار ایرانی در دفاع از وطن اسلامی و مطالبه سراسری انتقام از تروریست های آمریکایی و صهیونیستی، دشمنان جاهل را سردرگم و متحیر ساخته است.

پیروزی نهایی و عزتمندانه با توکل بر خدا و در سایه وحدت ملی نزدیک است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

