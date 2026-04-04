بازدید سرزده دادستان تهران از دو ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز جاری به صورت سرزده از دو ناحیه دادسرای تهران بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا،  علی صالحی به صورت سرزده از شعب تحقیق و اجرای احکام نواحی ۲۴ و ۲۶ دادسرای تهران بازدید کرد.

دادستان تهران در حاشیه این بازدید‌ها ضمن نظارت بر نحوه خدمات رسانی به مردم اظهار داشت: با توجه به حضور پرشور ملت شریف ایران در تمام عرصه‌ها و اینکه مردم ولایت مدار ایران در همه احوال از نظام و انقلاب حمایت کرده‌اند ما نیز وظیفه داریم که به نحو احسن به امورات مردم رسیدگی و خدمتگزار ایشان باشیم و دادسرای تهران همیشه با تمام قوا پای کار ملت شریف ایران است.

دادستان تهران ضمن گفت‌وگوی مستقیم با مراجعه کنندگان و صدور دستورات قضایی لازم در این نواحی افزود: مردم اطمینان داشته باشند که با حضور مستمر همکاران اداری و قضایی و تلاش‌های شبانه روزی ایشان روند رسیدگی به شکایات آنان بی وقفه ادامه خواهد داشت.

در این بازدیدها، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیند‌های اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمود‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.

