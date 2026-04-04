اطلاعیه شماره ۵۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
ادامه حملات پهپادهای ارتش به مواضع رژیم صهیونیستی در فرودگاه بن گوریون
ارتش جمهوری اسلامی ایران در موج دیگری از حملات پهپادی خود، مواضع متعدد رژیم صهیونیستی در فرودگاه بن گوریون را هدف، قرار داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۵۴ اعلام کرد؛
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی! دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، در ادامهی استفادهی ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از فرودگاه بنگوریون علیه ایران عزیز و پاسخ به جنایات و تجاوزات دشمن آمریکایی_صهیونی، از بامداد امروز، «برج مراقبت جدید»، «برجهای مراقبت ترمینال ۱ و ترمینال ۲»، «سامانههای ناوبری» و «آنتن و رادارهای فرودگاهی» رژیم صهیونیستی در این فرودگاه را، آماج حملات پرحجم پهپادی قرار دادند.
این عملیات پهپادی با هدف اختلال در فرماندهی، کنترل و هماهنگی ترافیک هوایی نظامی دشمن، جلوگیری از هدایت جنگندههای مهاجم ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اختلال در عملیاتهای هوایی و کور کردن سامانههای شناسایی و جنگ الکترونیک دشمن و کاهش توان نظارت بر حریم هوایی سرزمین اشغالی انجام شد.
در این اطلاعیه آمده است؛ انتقام خون شهیدان عزیزمان در جای جای ایران سربلند اسلامی، قطعی است و دشمنان باید بدانند که پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بیوقفه، عبرت آموز و متناسب با سطح جنایات و تجاوزات آنان با تمام قدرت ادامه خواهد داشت.