به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّ رَبَّکَ لَبِالمِرصادِ

پرقدرت در کمین دشمنان نشسته ایم

جمعه چهاردهم فروردین ماه در روز سی و پنجم جنگ تحمیلی از سوی دشمنان آمریکایی- صهیونیستی، روز پُرافتخاری برای یگان‌های پدافند هوایی کشور بود.

رزمندگان باصلابت و شجاع اسلام توانستند پُر قدرت، با سرعت و با دقت ضربات محلکی را به جنگنده‌ها، بالگردها، پهپادها و هواگردهای دشمن وارد نموده و تعداد قابل توجهی از آنها را ساقط نمایند.

روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفت بار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل پنجم اف ۳۵ آمریکا، سه پهپاد راهبردی ام کیو ۹ و هرمس، دو موشک رادار گریز کروز. و پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و دو بالگرد بلک هاوک و همچنین دلاورمردان نیروی پدافند هوایی ارتش‌ یک جنگنده پیشرفته A-10 را تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد اصابت قرار دادند.

قبلا اعلام کرده بودیم، ما توانایی‌هایمان را در میدان نشان می‌دهیم.

دشمن بداند که ما به سامانه های نوین پدافند هوایی که به دست جوانان دانشمند و پُر افتخار این کشور ساخته شده و یکی پس از دیگری در میدان عمل از آن رونمایی می شود.

حتما به کنترل کامل آسمان کشورمان فائق خواهیم آمد و حقارت دشمن زبون را به جهانیان بیش از گذشته ثابت خواهیم نمود.