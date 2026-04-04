واکنش عراقچی به حملات آمریکا و اسرائیل به نیروگاه بوشهر
وزیر امور خارجه کشورمان به حملات آمریکا و اسرائیل علیه نیروگاه بوشهر واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به نیروگاه بوشهر نوشت: آیا واکنشهای تند و گسترده غرب نسبت به درگیریها در نزدیکی نیروگاه هستهای زاپوریژیا در اوکراین را به یاد دارید؟ اکنون آمریکا و اسرائیل چهار بار نیروگاه بوشهر را بمباران کردهاند. هرگونه تشعشعات رادیواکتیو، نه تهران، بلکه پایتختهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به ورطه نابودی خواهد کشاند. حملات به زیرساختهای پتروشیمی ما نیز بهخوبی اهداف واقعی این اقدامات را آشکار میکند.