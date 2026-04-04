کاشت یک اصله نهال توسط رئیس دیوان عالی کشور در محوطه کاخ دادگستری

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری به مناسبت روز طبیعت و در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون گرامیداشت سنت حسنه درختکاری اقدام به کاشت یک اصله نهال مثمر در محوطه کاخ دادگستری کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در سخنانی احیا، نگهداری و بهبود طبیعت و محیط زیست را یکی از ارزش‌های اسلامی عنوان کرد و گفت: کاشت درخت و نگهداری از محیط زیست، سنتی است که توسط رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای عزیز برای ما به یادگار مانده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: درختکاری از جمله اموری است که باقیات و صالحات محسوب می‌شود و اثر آن در کارنامه اعمال فرد پس از مرگش نیز ثبت و درج می‌شود.

وی در اهمیت کاشت درخت به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و‌گفت: پیامبر (ص) در حدیثی میفرمایند: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ غَرْساً أَوْ یَزْرَعُ زَرْعاً فَیَأْکُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَیْرٌ أَوْ بَهِیمَةٌ إِلَّا کَانَتْ لَهُ بِهِ صَدَقَةً» هرکه درختی بکارد هربار انسانی یا یکی از مخلوقات خدا از آن درخت منفعتی ببرد، برای وی صدقه‌ای محسوب شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به این حدیث عنوان کرد: در ایامی که کشور عزیزمان درگیر جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی است و دشمنان در به شهادت رساندن مردم، زنان وکودکان ایران زمین، جنایت مدرسه میناب را رقم زدند، کاشت درخت که مظهر زندگی و حیات در برابر ویرانی است موجب امیدآفرینی و نشانه‌ای از فردایی روشن و سبز برای میهمن عزیزمان خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: وعده الهی در پیروزی جبهه حق و مقاومت حتمی و صادق است و این مردم بی نظیر در خیابان و نیرو‌های مسلح سلحشور ما در میدان در مقابل دشمن سفاک جانانه ایستاده‌اند و نقشه‌های آنان را نقش بر آب نموده و برگ زرین دیگری بر کتاب پر افتخار جمهوری اسلامی افزودند.