تنگه هرمز به روی کشورهایی که با ایران در حال جنگ نیستند، باز است

این مقام ایرانی همچنین تصریح کرد: ایران معتقد است که ایالات متحده و اسرائیل به دنبال شعله‌ور کردن یک جنگ منطقه‌ای در خلیج فارس هستند.

در عین حال «آلن ایر» سخنگوی فارسی‌زبان سابق وزارت خارجه آمریکا به شبکه رووداو گفت به‌رغم حملات گسترده آمریکا و اسرائیل، ایران همچنان دارای توانمندی‌های موشکی و پهپادی قابل ‌توجهی است که آن را قادر می‌سازد تنگه هرمز را بسته نگه دارد.

محدود کردن تردد در تنگه هرمز در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی و منع تردد کشتی‌های دشمن متجاوز و متحدان آن از سوی تهران، همچنین دشواری تداوم تولید انرژی و صادرات آن در میانه درگیری‌ها در کشورهای منطقه، بازارهای جهانی انرژی را با شوک قیمت مواجه کرده، بر بازارهای بورس آمریکا اثر چشمگیری داشته و بر هزینه خانوار در کشورهای خارجی نیز اثرگذار بوده است.