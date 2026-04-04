قدردانی فرمانده کل ارتش از حضور حماسی ملت ایران در آیین وداع و تشییع شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر و تشکر از حضور حماسی و تاریخ‌ساز ملت ایران در مراسم وداع با پیکر مطهر شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، این اقدام را نشانه قدرشناسی و استواری ملت ایران دانست و از آن به عنوان سرمایه عظیم نیروهای مسلح، یاد کرد.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ

آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر همرزم دیرین، سید الشهدای نیروهای مسلح، سرباز وفادار امام شهید و ملت شریف ایران، شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در شهر مقدس قم، صحنه‌ای کم‌نظیر از تجلی ایمان، وفاداری و قدرشناسی ملتی استوار بود که همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخ، حق‌شناسی خود را نسبت به خادمان صدیق‌شان به نمایش گذاشته اند.

این حضور گسترده و پرصلابت، نه‌تنها بدرقه‌ای شایسته برای آن سرباز ایرانی و مجاهد خستگی‌ناپذیر بود، بلکه پیامی روشن از تداوم راه مقاومت و ایستادگی به زورگویان و متجاوزان جهان، مخابره کرد.

شهید سپهبد موسوی همچون مالک اشتر زمان، شاخص بارز تبعیت محض از امام و مقتدای خود در عصر غیبت کبری بود که جان خویش را در راه دفاع از ایران اسلامی فدا کرد و «سیدالشهدای نیروهای مسلح» لقب گرفت و در نهایت، به پاس عمری مجاهدت و ایستادگی و ولایت مداری مدال پر افتخار شهادت را به سینه آویخت.

کارنامه پر افتخار و درخشان ایشان، سرشار از مجاهدت‌های خاموش اما اثرگذار در مسیر تثبیت اقتدار ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و بدون شک، میراث او، تا ابد، الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب به نمایندگی از تمامی همرزمانم در ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس عمیق و صمیمانه خود را از حضور آگاهانه و پرشور مردم شریف و استوار ایران اسلامی، به ویژه مردم انقلابی و شهیدپرور شهر مقدس قم، علما، روحانیون، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، دسته‌جات عزاداری، بسیجیان و مسئولان لشکری و کشوری، اعلام می‌دارم؛ مردمی که با بصیرت مثال‌زدنی خود، بار دیگر نشان دادند که سرمایه‌های اصلی و مانای این سرزمین، ایمان، وحدت و وفاداری و تعهد به اسلام، قرآن و آرمان‌های والای شهیدان و امام شهید و فقید انقلاب است.

این حضور، جلوه‌ای از همدلی و اتحاد ملی و تجدید میثاقی دوباره با ارزش‌هایی بود که شهیدان برای آن جان خویش را نثار کردند.

جا دارد، در کنار این همراهی عظیم مردمی، از تلاش‌های مدبرانه و مسئولانه مقامات لشکری و کشوری، دستگاه‌های اجرایی و تمامی دست‌اندرکارانی که با هم‌افزایی و هماهنگی مؤثر و خالصانه، زمینه برگزاری منظم، باشکوه و درخور شأن این مراسم را فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و بر این باورم که حضور مردم بزرگ ایران اسلامی، سرمایه اجتماعی عظیم و پشتوانه‌ای ماندگار برای استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران تا ظهور منجی عالم بشریت خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی