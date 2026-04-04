قدردانی فرمانده کل ارتش از حضور حماسی ملت ایران در آیین وداع و تشییع شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی، از حضوری حماسی ملت شریف ایران، مراجع عظام، روحانیون، علما و مسئولان لشکری و کشوری در آیین وداع وتشییع و وداع با رییس شهید ستاد کل نیروهای مسلح ایران اسلامی، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر و تشکر از حضور حماسی و تاریخساز ملت ایران در مراسم وداع با پیکر مطهر شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، این اقدام را نشانه قدرشناسی و استواری ملت ایران دانست و از آن به عنوان سرمایه عظیم نیروهای مسلح، یاد کرد.
متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ
آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر همرزم دیرین، سید الشهدای نیروهای مسلح، سرباز وفادار امام شهید و ملت شریف ایران، شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در شهر مقدس قم، صحنهای کمنظیر از تجلی ایمان، وفاداری و قدرشناسی ملتی استوار بود که همواره در بزنگاههای حساس تاریخ، حقشناسی خود را نسبت به خادمان صدیقشان به نمایش گذاشته اند.
این حضور گسترده و پرصلابت، نهتنها بدرقهای شایسته برای آن سرباز ایرانی و مجاهد خستگیناپذیر بود، بلکه پیامی روشن از تداوم راه مقاومت و ایستادگی به زورگویان و متجاوزان جهان، مخابره کرد.
شهید سپهبد موسوی همچون مالک اشتر زمان، شاخص بارز تبعیت محض از امام و مقتدای خود در عصر غیبت کبری بود که جان خویش را در راه دفاع از ایران اسلامی فدا کرد و «سیدالشهدای نیروهای مسلح» لقب گرفت و در نهایت، به پاس عمری مجاهدت و ایستادگی و ولایت مداری مدال پر افتخار شهادت را به سینه آویخت.
کارنامه پر افتخار و درخشان ایشان، سرشار از مجاهدتهای خاموش اما اثرگذار در مسیر تثبیت اقتدار ملی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است و بدون شک، میراث او، تا ابد، الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
اینجانب به نمایندگی از تمامی همرزمانم در ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس عمیق و صمیمانه خود را از حضور آگاهانه و پرشور مردم شریف و استوار ایران اسلامی، به ویژه مردم انقلابی و شهیدپرور شهر مقدس قم، علما، روحانیون، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، دستهجات عزاداری، بسیجیان و مسئولان لشکری و کشوری، اعلام میدارم؛ مردمی که با بصیرت مثالزدنی خود، بار دیگر نشان دادند که سرمایههای اصلی و مانای این سرزمین، ایمان، وحدت و وفاداری و تعهد به اسلام، قرآن و آرمانهای والای شهیدان و امام شهید و فقید انقلاب است.
این حضور، جلوهای از همدلی و اتحاد ملی و تجدید میثاقی دوباره با ارزشهایی بود که شهیدان برای آن جان خویش را نثار کردند.
جا دارد، در کنار این همراهی عظیم مردمی، از تلاشهای مدبرانه و مسئولانه مقامات لشکری و کشوری، دستگاههای اجرایی و تمامی دستاندرکارانی که با همافزایی و هماهنگی مؤثر و خالصانه، زمینه برگزاری منظم، باشکوه و درخور شأن این مراسم را فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی میکنم و بر این باورم که حضور مردم بزرگ ایران اسلامی، سرمایه اجتماعی عظیم و پشتوانهای ماندگار برای استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران تا ظهور منجی عالم بشریت خواهد بود.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی