خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده دشت آزادگان در گفت‌وگو با ایلنا:

حمله به پتروشیمی‌ها ناشی از عصبانیت ترامپ در پی منهدم شدن هواپیماهای آمریکا بود/ در موج جدید تلافی می‌کنیم

کد خبر : 1769202
لینک کوتاه کپی شد.

مجید داغری نماینده دشت آزادگان و هویزه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حملات صورت گرفته به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و پایانه خرمشهر گفت: از میزان و جزئیات خسارات وارد شده هنوز اطلاعی ندارم.

وی با اشاره به اینکه ترامپ مهلتی را برای حمله به زیرساخت‌ها مشخص کرده بود، ادامه داد: روی اظهارات ترامپ نمی‌توان حساب باز کرد او هرچه می‌گوید سریعا نقض می‌کند. 

این نماینده مجلس گفت: بعد از عصبانیتی که دیروز متوجه ترامپ شد و در پی اقدامی که از سوی نیروی هوایی ما صورت گرفت و دو هواپیما منهدم شدند، امروز چاشنی کارشان بیشتر شده است و علیرغم اینکه ادعا می‌کردند فعلا به زیرساخت‌ها حمله نمی‌کنند باز هم با نقض ادعای خود به این حوزه ورود کردند.

داغری گفت: امروز هم به زیرساخت‌های انرژی یعنی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و هم پایانه خرمشهر حمله شد. در موج ۹۴ که انجام شد یقینا ما درصدد تلافی هستیم و یک ضربه کاری به آنها وارد خواهیم کرد. باید به آنها نشان دهیم که شرایط را ما مدیریت می‌کنیم. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار