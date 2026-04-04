نماینده دشت آزادگان در گفتوگو با ایلنا:
حمله به پتروشیمیها ناشی از عصبانیت ترامپ در پی منهدم شدن هواپیماهای آمریکا بود/ در موج جدید تلافی میکنیم
نماینده دشت آزادگان و هویزه با اشاره به حمله به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر گفت: بعد از عصبانیتی که دیروز متوجه ترامپ شد و در پی اقدامی که از سوی نیروی هوایی ما صورت گرفت و دو هواپیما منهدم شدند، امروز چاشنی کارشان بیشتر شده است و علیرغم اینکه ادعا میکردند فعلا به زیرساختها حمله نمیکنند باز هم با نقض ادعای خود به این حوزه ورود کردند.
مجید داغری نماینده دشت آزادگان و هویزه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حملات صورت گرفته به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و پایانه خرمشهر گفت: از میزان و جزئیات خسارات وارد شده هنوز اطلاعی ندارم.
وی با اشاره به اینکه ترامپ مهلتی را برای حمله به زیرساختها مشخص کرده بود، ادامه داد: روی اظهارات ترامپ نمیتوان حساب باز کرد او هرچه میگوید سریعا نقض میکند.
داغری گفت: امروز هم به زیرساختهای انرژی یعنی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و هم پایانه خرمشهر حمله شد. در موج ۹۴ که انجام شد یقینا ما درصدد تلافی هستیم و یک ضربه کاری به آنها وارد خواهیم کرد. باید به آنها نشان دهیم که شرایط را ما مدیریت میکنیم.