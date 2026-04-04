اطلاعیه سپاه کهگیلویه و بویراحمد درباره خبر پیدا شدن خلبان آمریکایی

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه روابط عمومی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد آمده است: انتشار اخباری به نقل از قرارگاه فرماندهی سپاه کهگیلویه و بویراحمد درباره اسیر و بازداشت شدن خلبان دوم جنگنده F۱۵-E توسط نیرو‌های هوابرد ویژه تکذیب می‌شود.

همچنین در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.

بنا به گزارش رسانه‌های داخلی و خارجی روز گذشته خلبان یک جنگنده منهدم شده آمریکایی در محدوده جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد فرود آمد.