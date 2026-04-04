اطلاعیه سپاه کهگیلویه و بویراحمد درباره خبر پیدا شدن خلبان آمریکایی

روابط عمومی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای خبر پیدا شدن خلبان جنگنده آمریکایی را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه روابط عمومی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد آمده است: انتشار اخباری به نقل از قرارگاه فرماندهی سپاه کهگیلویه و بویراحمد درباره اسیر و بازداشت شدن خلبان دوم جنگنده F۱۵-E توسط نیرو‌های هوابرد ویژه تکذیب می‌شود.

همچنین در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.

بنا به گزارش رسانه‌های داخلی و خارجی روز گذشته خلبان یک جنگنده منهدم شده آمریکایی در محدوده جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد فرود آمد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار