قوه قضائیه: دو عضو گروهک منافقین در تهران اعدام شدند

به گزارش ایلنا، قوه قضائیه اعلام کرد: ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان دو تروریست دیگر تیم گروهک تروریستی منافقین در تهران که در راستای ماموریت محوله دشمن متجاوز انجام ماموریت می‌کرد پس از محاکمه و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

اعضای این تیم مسلح گروهک منافقین، اقدامات متعدد تروریستی و انفجار‌هایی را با هدایت سرپل دشمن در سطح شهر تهران انجام داده بودند.

این افراد با هدایت سرپل گروهک مبادرت به تشکیل دسته مسلحانه کرده و در راستای اهداف گروهک و به قصد ضربه زدن به امنیت کشور، در بررسی و شناسایی نقاط حساس و عملیات‌های ایذایی علیه مراکز و مقر‌های مهم کشور و اماکن عمومی اقدام به شلیک لانچر کرده بودند.

ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان از اعضای این تیم بودند و در زمانی که قصد انجام عملیات تروریستی‌ای داشتند به همراه چند قبضه سلاح لانچر دستگیر شدند.

ابوالحسن منتظر فرزند سیدجعفر، نقش مهم و تاثیرگذاری در هدایت تیم داشته است، به طوریکه به همراه معدوم محمد تقوی با استفاده از بودجه‌ای که منافقین در اختیار آنها قرار داده بودند اقدام به تهیه خانه امن برای بهره‌برداری گروهک کرده و سایر مرتبطین را در خانه‌های تشکیلاتی اسکان داده بودند.

براساس مفاد پرونده، از منازل تیمی در اختیار عناصر منافقین اقلام مرتبط با انجام عملیات و تهیه لانچر‌های انفجار کشف شده است.

ابوالحسن منتظر عضو تشکیلاتی گروهک تروریستی منافقین بوده است که با هدایت سرپل‌های گروهک اقدامات تبلیغاتی و ایذایی انجام داده و با همکاری دیگر اعضای تیم اقدامات مسلحانه در راستای اهداف گروهک انجام داده است.

وی به واسطه مبالغی که سرپل نفاق از طریق رمزارز در اختیارش قرار داده بود نسبت به تهیه خانه تیمی و پرداخت اجاره‌بها اقدام می‌کرد.

خانه‌های مورد اجاره نیز به منظور کارگاه ساخت لانچر و بمب‌های دست‌ساز استفاده شده است.

وی علاوه بردریافت مبلغ جهت اجاره خانه تشکیلاتی، مبالغی را به عنوان هزینه خرید اقلام مورد نیاز در اقدامات ایذایی دریافت کرده است.

محکوم‌علیه همچنین آموزش ساخت بمب‌های دست‌ساز (سه راهی) را از سرپل گروه با نام مستعار «مهندس رضا» فراگرفته بود. نامبرده اقدام به ساخت بمب کرده و با کمک دیگر اعضای تیم وسیله ساخته شده را بارگذاری و منفجر کرده است.

منتظر با آموزش‌های تکمیلی درخصوص ساخت و اجرای لانچر توسط سرپل گروه، در خانه تیمی اقدام به ساخت لانچر کرده است.

در یک مورد، پس از اتمام کار ساخت، لانچر‌های ساخته شده را طبق قرار از پیش تعیین شده توسط سرپل گروهک به اکبر دانشورکار یکی دیگر از عناصر عملیاتی تروریستی تحویل داده است.

براساس دستورالعمل دریافتی، محل انفجار از پیش توسط سرپل نفاق تعیین و شناسایی‌های لازم توسط ابوالحسن منتظر انجام شده است.

وحید بنی عامریان فرزند محمد عضو دیگر تیم تشکیلاتی منافقین در این پرونده بوده که به همراه ابوالحسن منتظر در حالیکه قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند با چهار قبضه لانچر دستگیر شدند.

وی نیز از اعضای تشکیلاتی گروهک تروریستی منافقین بوده است که پس از ارتباط مجدد با گروهک، ابتدا اقدامات تبلیغاتی و ایذایی در راستای اهداف گروهک انجام داده است.

محکوم‌علیه در عملیات‌های تعرض به اماکن مختلف نیز مشارکت داشته است.

وی مدتی را در مخفیگاه حضور داشته و به منظور ارتباط با سرپل گروهک، گوشی موبایل و سیمکارت‌های جدیدی را خریداری کرده و در تلگرام اقدام به ارتباط‎‌‌گیری می‌کند.

پس از دستگیری و تشکیل پرونده قضایی، ابوالحسن منتظر فرزند جعفر و وحید بنی عامریان فرزند محمد، به اتهام بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجار‌هایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور از طریق ارتباط‌گیری و آگاهانه با سرپل‌های نفاق، ارتکاب اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف برهم زدن امنیت کشور و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور محاکمه شدند.

دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنها، با توجه به گزارش ضابطین، دستگیری ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان در حین ارتکاب جرم مشهود، اقلام مورد نیاز ساخت لانچر و تغییر چهره مکشوفه از متهمان، فیلم دوربین‌های مداربسته، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمان، نامبردگان را مجرم تشخیص داده شدند و به اعدام محکوم کرد.

پرونده پس از صدور حکم با فرجام‌خواهی متهمان به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

براساس نظر قضات دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی متهمان وارد دانسته نشد، زیرا دادنامه با توجه به گزارش‌های تفصیلی دقیق، مستند و منطبق با واقع وزارت اطلاعات، اظهارات و اقاریر محکوم علیهم در مراحل مختلف دادرسی، کشف سلاح و ادوات تخریبی نزد آنان و سایر قراین و امارات صحیح بوده و اشکالی در آن وجود ندارد و برهمین اساس دادنامه تایید و ابرام شد.

نهایتا حکم اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان به اجرا درآمد.