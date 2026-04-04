عارف: جبران خسارات جنگ را وظیفه خود میدانیم/ اقدامات دولت وفاق ملی در جنگ
معاون اول رئیسجمهور گفت: تجربه جنگ آمریکایی - صهیونی نشان داد که با برنامهریزی دقیق، هماهنگی دستگاههای اجرایی و اتکا به ظرفیتهای داخلی، میتوان حتی در شرایط جنگی نیز خدمات حیاتی کشور را بدون وقفه به مردم ارائه کرد. دولت با استفاده از همه ظرفیتهای اجرایی و لجستیکی کشور، درحال مدیریت شرایط است تا آرامش بازار حفظ شده و نیازهای اساسی مردم بهصورت مستمر تأمین شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت کشور در شرایط جنگی، اظهار داشت: دولت چهاردهم بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، با تدوین برنامهای جامع برای اداره کشور در شرایط جنگی، پیشبینیهای لازم برای مقابله با اقدامات دشمن از جمله تلاش برای ضربه زدن به شبکه توزیع برق را انجام داد و این برنامه در جنگ رمضان به اجرا درآمد.
وی افزود: دولت وفاق ملی با ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در جنگ اخیر و همچنین پیشبینی تداوم تهدیدات، برنامه «مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» را تدوین کرد که ابعاد مختلفی از مدیریت کشور در شرایط جنگی را در بر میگیرد.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: این برنامه شامل جلوگیری از اختلال در شبکه بانکی، مقاومسازی و پایدارسازی شبکه توزیع برق، تسریع در انتقال کالاهای اساسی به کشور، جبران خسارات واردشده به اموال مردم و حمایت از کسبوکارها است.
عارف با اشاره به اقدامات دشمن در جنگ آمریکایی - صهیونی گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، آسیب رساندن به شبکه توزیع برق برای ایجاد اختلال در زندگی مردم و ضربه به اقتصاد کشور بود و در این زمینه چندین اقدام جدی نیز انجام دادند.
وی ادامه داد: با این حال، به دلیل اجرای دقیق برنامههای دولت، بهویژه تسهیل در صدور مجوزها و تسریع فرآیندهای اداری مربوط به احداث و نوسازی تأسیسات برق، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: در مواردی که حملات دشمن منجر به قطعیهای مقطعی برق شد، این قطعیها با تلاش شبانهروزی وزارت نیرو در کوتاهترین زمان جبران شد و اجازه داده نشد خللی در خدماترسانی به مردم ایجاد شود.
با برنامهریزی دقیق، میتوان حتی در شرایط جنگی نیز خدمات حیاتی کشور را ارائه کرد
وی خاطرنشان کرد: تجربه این جنگ نشان داد که با برنامهریزی دقیق، هماهنگی دستگاههای اجرایی و اتکا به ظرفیتهای داخلی، میتوان حتی در شرایط جنگی نیز خدمات حیاتی کشور را بدون وقفه به مردم ارائه کرد.
محمدرضا عارف، با اشاره به آثار اقتصادی تجاوز آمریکا و رییم صهیونیستی به کشورمان، اظهار داشت: بنگاههای اقتصادی در این مقطع، همانند جنگ ۱۲ روزه، از سوی دشمنان ایران اسلامی متحمل خساراتی شدند، اما دولت چهاردهم با پیشبینی این شرایط و برنامهریزی مناسب، بسته حمایتی ویژهای برای بنگاههای اقتصادی و کسبوکارهای خرد تهیه و اجرایی کرد تا تولید کشور در هیچ شرایطی متوقف نشود.
وی افزود: یکی از اقدامات راهبردی دولت وفاق ملی پس از جنگ ۱۲ روزه، تدوین «برنامه مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» بود که با هدف افزایش تابآوری اقتصاد کشور و حمایت از اقشار مختلف جامعه به تصویب رسید.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: در قالب این برنامه، حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط بهعنوان یکی از اولویتهای جدی دولت در دستور کار قرار گرفت و سازوکارهای لازم برای جبران خسارات این بنگاهها پیشبینی شد.
به گفته عارف، در همین راستا، منابع پیشبینیشده در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به رشتههای آسیبدیده از شرایط اضطراری اختصاص یافت تا ضمن حفظ اشتغال، از تداوم فعالیت بنگاهها بهویژه در بخشهای خرد و متوسط حمایت شود.
وی همچنین به مجموعهای از اقدامات حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: تعویق در ثبت اظهارنامههای مالیاتی، تعویق در سررسید بازپرداخت تسهیلات بانکی، لغو جریمههای دیرکرد در ایام جنگ و نیز استمهال وصول مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی برای بنگاههایی که بهطور مستقیم دچار خسارت شدهاند، از جمله این اقدامات حمایتی است.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: هدف دولت از اجرای این بسته حمایتی، حفظ پایداری تولید، جلوگیری از آسیب به اشتغال و تقویت توان بنگاههای اقتصادی برای عبور از شرایط جنگی است.
وی تأکید کرد: تجربه جنگ آمریکایی - صهیونی نشان داد که با برنامهریزی دقیق و حمایت هدفمند، میتوان اقتصاد کشور را در برابر شوکهای ناشی از جنگ مقاوم کرد و مسیر تولید و پیشرفت را بدون وقفه ادامه داد.
تقویت خدمات بیمهای یکی از محورهای مهم برنامه دولت وفاق ملی برای جبران خسارات ناشی از حملات دشمن است
محمدرضا عارف با اشاره به برنامههای دولت برای حمایت از مردم در شرایط جنگی اظهار داشت: تقویت خدمات بیمهای یکی از محورهای مهم برنامه دولت وفاق ملی برای جبران خسارات ناشی از حملات ناجوانمردانه دشمن به شهروندان است.
وی با رد ادعاهای دشمنان افزود: برخلاف ادعاهای دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، مردم غیرنظامی همانند جنگ ۱۲ روزه، یکی از اهداف اصلی حملات در جنگ رمضان بودهاند و در این حملات، خسارات مالی متعددی از جمله آسیب به منازل و وسایل نقلیه به شهروندان وارد شده است.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: دولت با اتکا به «برنامه مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» که پیش از این برای مدیریت شرایط جنگی تدوین شده بود، تقویت خدمات بیمهای و جبران سریع خسارات را در دستور کار قرار داده است.
عارف ادامه داد: بر اساس این برنامه، شرکت سهامی بیمه ایران بهعنوان مرجع اصلی ارزیابی خسارات وارده به وسایل نقلیه تعیین شده و فرآیند رسیدگی به خسارات با سرعت در حال انجام است.
وی افزود: همچنین جبران خسارات جزئی وارده به خودروهای اشخاص تا سقف ۳۰ میلیون تومان، بر اساس مستندسازی اولیه توسط سازمانهای پیشگیری و مدیریت بحران شهرداریها و ستادهای مدیریت بحران استانها انجام میشود تا مردم در کوتاهترین زمان ممکن به حقوق خود دست یابند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به سایر اقدامات حمایتی دولت خاطرنشان کرد: برنامهریزی لازم برای اسکان اضطراری و موقت افراد آسیبدیده نیز انجام شده و دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.
دولت خود را موظف میداند در کنار مردم، خسارات ناشی از جنگ را جبران کند
وی تأکید کرد: دولت خود را موظف میداند در کنار مردم، خسارات ناشی از جنگ را جبران کرده و با استفاده از همه ظرفیتها، آرامش و امنیت اقتصادی خانوادهها را حفظ کند.محمدرضا عارف با اشاره به اقدامات دولت برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی اظهار داشت: در برنامه دولت برای مدیریت کشور در شرایط اضطراری، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و جابهجایی بار از طریق ناوگان جادهای و ریلی، جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود: تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار در شرایط جنگی از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل، در روزهای ابتدایی جنگ، در دیدار با وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه، گزارشی از وضعیت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دریافت و دستورات لازم برای تسریع در این روند صادر شد.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: بر اساس این دستورات و برنامهریزیهای انجامشده، از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است.
عارف با اشاره به برنامه «مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» خاطرنشان کرد: در این برنامه، بر تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و خودروهای امدادی و نجات و همچنین افزایش سرعت جابهجایی بار از طریق ناوگان جادهای و ریلی تأکید شده است.
وی تأکید کرد: اجرای دقیق این برنامه در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی موجب شد روند تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بدون وقفه ادامه یابد و کمبودی در بازار ایجاد نشود.
معاون اول رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: دولت با استفاده از همه ظرفیتهای اجرایی و لجستیکی کشور، در حال مدیریت شرایط است تا آرامش بازار حفظ شده و نیازهای اساسی مردم بهصورت مستمر تأمین شود.