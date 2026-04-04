هشدار درباره هرگونه تعرض به مراکز دیپلماتیک ایران

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) خطاب به رژیم صهیونی تاکید کرد: در صورت حمله به سفارتخانه‌های ایران، همه سفارتخانه‌های رژیم در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: پیرو هشدار قبلی، بار دیگر به رژیم درمانده و رو به زوال صهیونیستی اخطار می دهیم، در صورت هرگونه تجاوز و تعرض به هریک از سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک جمهور اسلامی ایران، تمام سفارتخانه های بی هویت و جعلی آن رژیم در منطقه، هدف مشروع نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی بوده و مورد اصابت قرار خواهند گرفت.

فراموش نکنید به آنچه می گوییم با سرعت و شدت عمل می کنیم.

 

