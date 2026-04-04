بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت حمله به هواپیماهای غیرنظامی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حمله به هواپیماهای غیرنظامی ایرانی حامل دارو و تجهیزات پزشکی را به‌شدّت محکوم می‌نماید و این اقدام را نقضی آشکار، جدّی و غیرقابل توجیه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشردوستانه و مقررات بین‌المللی هوانوردی می‌داند.

هواپیماهای مورد هدف، در حال انجام مأموریتی کاملاً بشردوستانه و با هدف انتقال دارو و تجهیزات پزشکی بوده‌اند؛ اقدامی که مستقیماً با حق حیات، حق بر سلامت و دسترسی به خدمات درمانی گره خورده است. هرگونه تعرّض به چنین مأموریت‌هایی، نه‌تنها جان انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره می‌اندازد، بلکه اصول انسانی و اخلاقی مورد اجماع جامعه بین‌المللی را نیز نقض می‌نماید.

بر اساس کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ و کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱، هرگونه اقدام علیه ایمنی هواپیماهای غیرنظامی، از جمله حمله یا ایجاد اخلال در عملیات آن‌ها، از مصادیق جرائم بین‌المللی در حوزه هوانوردی محسوب می‌شود. همچنین مطابق قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو، حمله به اهداف غیرنظامی و به‌ویژه وسایل نقلیه حامل کمک‌های بشردوستانه، به‌عنوان نقض جدّی حقوق بین‌الملل و در مواردی مصداق جنایت جنگی تلقّی می‌گردد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) را به‌عنوان نهاد تخصّصی مسؤول در حوزه ایمنی و امنیّت هوانوردی بین‌المللی، مخاطب قرار داده و از آن سازمان انتظار دارد با اتخاذ موضعی قاطع، شفّاف و مسؤولانه، این اقدام خطرناک و غیرقانونی را محکوم نموده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین تهدیداتی علیه هواپیماهایی غیرنظامی به‌عمل آورد.

بدیهی است سکوت یا بی‌عملی در برابر چنین اقداماتی، می‌تواند امنیّت و اعتماد عمومی به نظام هوانوردی بین‌المللی را به‌شدّت تضعیف کرده و زمینه‌ساز گسترش ناامنی در عرصه حمل‌ونقل هوایی گردد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر مسؤولیّت عاملان این اقدام، اعلام می‌دارد پیگیری حقوقی این نقض آشکار از طریق سازوکارهای بین‌المللی ذی‌صلاح را در دستور کار خود قرار خواهد.