ایران با خلبانان امریکایی به شیوه عصر حجر برخورد کند یا متمدنانه!

ایران با خلبانان امریکایی به شیوه عصر حجر برخورد کند یا متمدنانه!
سفارت ایران در اتریش در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره نحوه برخورد ایران با خلبانان جنگنده‌های آمریکایی ساقط‌شده، با لحنی تند تأکید کرد که حال انتظار رفتار «بربرگونه» عصر حجر داشته باشیم؟

به گزارش ایلنا. سفارت ایران در اتریش در واکنش به اظهارات ترامپ درباره نوع برخورد ایران با خلبان یا خلبانان جنگنده های امریکایی که توسط ایران ساقط شده اند تصریح کرد: ترامپ انتظار دارد ایرانیان چگونه با خلبانان جت جنگنده‌ای که بر فراز کشورشان سرنگون شده، رفتار کنند؟ با همان بربریت عصر حجری که او به اجرای آن در ایران افتخار می‌کند؟ همان بربریتی که در ذهن بدوی خودش لانه کرده است؟ یا مانند مردم متمدنی که مجبور به تحمل جنگی شده اند که از سوی غارنشینان کاخ سفید و جنایتکاران جنگی خونخوار در تل آویو به آنها تحمیل شده است؟

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
