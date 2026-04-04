سردار محبی سرپرست معاونت روابط عمومی و سخنگوی سپاه شد

به گزارش ایلنا، با حکم حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از شهادت سردار علی محمد نائینی، سردار حسین محبی به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد.

سردار محبی اکنون مسئولیت معاونت تبلیغات و فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه را بر عهده دارد.

پیش از این سردار علی محمد نائینی این مسئولیت را عهده‌دار بودند که در تهاجم دشمن امریکایی - صهیونی در آخرین روز از ماه مبارک رمضان به فیض شهادت نائل آمدند.

