سردار محبی سرپرست معاونت روابط عمومی و سخنگوی سپاه شد

سردار حسین محبی به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد.

به گزارش ایلنا، با حکم حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از شهادت سردار علی محمد نائینی، سردار حسین محبی به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد. 

سردار محبی اکنون مسئولیت معاونت تبلیغات و فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه را بر عهده دارد. 

پیش از این سردار علی محمد نائینی این مسئولیت را عهده‌دار بودند که در تهاجم دشمن امریکایی - صهیونی در آخرین روز از ماه مبارک رمضان به فیض شهادت نائل آمدند. 

 

اخبار مرتبط
