خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افکار عمومی بین‌المللی قضاوت کند؛ کدام طرف اهل گفتگو است و کدام طرف تروریست

کد خبر : 1768966
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور با اشاره به ترور کمال خرازی و شهادت همسرش نوشت: افکار عمومی بین‌المللی قضاوت کند؛ کدام طرف اهل گفتگو و مذاکره است و کدام طرف تروریست.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «درست همزمان با گفتگوی من با مردم آمریکا، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی کشور هدف ترور قرار می‌گیرد و به شهادت مظلومانه همسرش منجر می‌شود. افکار عمومی بین‌المللی قضاوت  کند؛ کدام طرف اهل گفتگو و مذاکره است و کدام طرف تروریست؟!»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار