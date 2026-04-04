افکار عمومی بینالمللی قضاوت کند؛ کدام طرف اهل گفتگو است و کدام طرف تروریست
رئیس جمهور با اشاره به ترور کمال خرازی و شهادت همسرش نوشت: افکار عمومی بینالمللی قضاوت کند؛ کدام طرف اهل گفتگو و مذاکره است و کدام طرف تروریست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درست همزمان با گفتگوی من با مردم آمریکا، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی کشور هدف ترور قرار میگیرد و به شهادت مظلومانه همسرش منجر میشود. افکار عمومی بینالمللی قضاوت کند؛ کدام طرف اهل گفتگو و مذاکره است و کدام طرف تروریست؟!»